Beşiktaşlı Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya’yı stalklarken yakalandı: Aylar öncesine ait fotoğrafı beğendi
Beşiktaş’ın sansasyonel transferi Dusan Vlahovic, sahada gösterdiği performansın ardından bu kez magazin gündemini salladı. Sırp golcünün güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın profilinde geriye dönük inceleme yaparken 5 Mart tarihli fotoğrafını beğendiği ortaya çıktı. Altı buçuk ay önceki paylaşıma atılan bu sürpriz beğeni dijital dünyada bomba etkisi yaratırken, yıldız futbolcunun stalk yakalanması sosyal medyada gündeme oturdu.
Beşiktaş'ın sansasyonel yeni transferi Dusan Vlahovic, bu kez yeşil sahalardaki göz dolduran performansıyla değil, magazin ve sosyal medya dünyasını sallayan sürpriz bir hamlesiyle adından söz ettirdi.
GEÇMİŞE DÖNÜK İNCELEME
Sırp golcünün, Türkiye'nin en popüler oyuncularından Serenay Sarıkaya'nın resmi Instagram hesabına girerek geçmişe dönük bir inceleme yaptığı öne sürüldü.
DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ
Dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detaylara göre Vlahovic, güzel oyuncunun tam 5 Mart tarihinde paylaştığı bir fotoğrafını beğendi.
DİJİTAL DÜNYADA BOMBA ETKİSİ
Yaklaşık altı buçuk ay öncesine ait olan bu eski paylaşıma bırakılan ani beğeni, dijital dünyada adeta bomba etkisi yarattı.
YORUMLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Kısa sürede fark edilerek ekran görüntüleri alınan bu detay, sosyal medya platformlarında "Dusan Vlahovic stalk yaparken yakalandı" yorumlarının çığ gibi büyümesine neden oldu.
YANLIŞLIKLA BUTONA BASTI İDDİASI
Kullanıcılar, Sırp yıldızın Sarıkaya'nın profilinde epey geriye gittiğini ve yanlışlıkla beğeni butonuna basmış olabileceğini iddia ederek esprili paylaşımlarda bulundu.
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