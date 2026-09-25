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Beşiktaşlı Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya’yı stalklarken yakalandı: Aylar öncesine ait fotoğrafı beğendi

Beşiktaş’ın sansasyonel transferi Dusan Vlahovic, sahada gösterdiği performansın ardından bu kez magazin gündemini salladı. Sırp golcünün güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın profilinde geriye dönük inceleme yaparken 5 Mart tarihli fotoğrafını beğendiği ortaya çıktı. Altı buçuk ay önceki paylaşıma atılan bu sürpriz beğeni dijital dünyada bomba etkisi yaratırken, yıldız futbolcunun stalk yakalanması sosyal medyada gündeme oturdu.

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Beşiktaşlı Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya’yı stalklarken yakalandı: Aylar öncesine ait fotoğrafı beğendi

Beşiktaş'ın sansasyonel yeni transferi Dusan Vlahovic, bu kez yeşil sahalardaki göz dolduran performansıyla değil, magazin ve sosyal medya dünyasını sallayan sürpriz bir hamlesiyle adından söz ettirdi.

Dusan Vlahovic'ten Serenay SArıkaya'ya yeşil ışık. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Dusan Vlahovic'ten Serenay SArıkaya'ya yeşil ışık. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

GEÇMİŞE DÖNÜK İNCELEME

Sırp golcünün, Türkiye'nin en popüler oyuncularından Serenay Sarıkaya'nın resmi Instagram hesabına girerek geçmişe dönük bir inceleme yaptığı öne sürüldü.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya’yı stalklarken yakalandı: Aylar öncesine ait fotoğrafı beğendi-3

DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan detaylara göre Vlahovic, güzel oyuncunun tam 5 Mart tarihinde paylaştığı bir fotoğrafını beğendi.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya’yı stalklarken yakalandı: Aylar öncesine ait fotoğrafı beğendi-4

DİJİTAL DÜNYADA BOMBA ETKİSİ

Yaklaşık altı buçuk ay öncesine ait olan bu eski paylaşıma bırakılan ani beğeni, dijital dünyada adeta bomba etkisi yarattı.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya’yı stalklarken yakalandı: Aylar öncesine ait fotoğrafı beğendi-5

YORUMLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kısa sürede fark edilerek ekran görüntüleri alınan bu detay, sosyal medya platformlarında "Dusan Vlahovic stalk yaparken yakalandı" yorumlarının çığ gibi büyümesine neden oldu.

Beşiktaşlı Dusan Vlahovic Serenay Sarıkaya’yı stalklarken yakalandı: Aylar öncesine ait fotoğrafı beğendi-6

YANLIŞLIKLA BUTONA BASTI İDDİASI

Kullanıcılar, Sırp yıldızın Sarıkaya'nın profilinde epey geriye gittiğini ve yanlışlıkla beğeni butonuna basmış olabileceğini iddia ederek esprili paylaşımlarda bulundu.

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