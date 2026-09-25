BORÇLARI DOSYADA YER ALDI İddialara göre soruşturmanın, Yılmaz'ın Almanya'da yaptırdığı bazı estetik işlemlerin ücretlerini ödememesi nedeniyle başlatıldığı belirtildi. Botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer işlemleri ile yüz vitamini ilaçları gibi uygulamalara ilişkin borçların dosyada yer aldığı öne sürüldü.

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın borçların büyük bir kısmını ödediği öne sürüldü. ESKİ SEVGİLİSİ ÖDEDİ İDDİASI Geçirdiği operasyonlar, dolandırıcılık iddiaları ve icralarla birlikte Yılmaz'ın yaklaşık 285 bin euro borcu olduğu iddia edildi. Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bölümünün Aydın tarafından ödendiği öne sürüldü.

BELGELER ONAYLANDI Abdurrahman Aydın'ın elinde bulunan belgelerin Hamburg Türk Konsolosluğu'nda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirilerek onaylandığı belirtildi.

DOSYADA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR Daha önce "yalan" ve "sahte" olduğu ileri sürülen belgelerin Alman mahkemeleri ve Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmasının dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri olduğu ifade edildi.