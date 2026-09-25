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Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan 6 ay hapis şoku! Eski sevgilisi ihbar etti: Sahte belge skandalı patladı

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, Almanya’daki şok yargı kararıyla sarsıldı. Oturum izni alabilmek için sahte belge düzenlediği iddiasıyla yargılanan güzel oyuncuya 6 ay hapis cezası verildiği öne sürüldü. Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın suç duyurusuyla patlayan skandalda; botokstan yüz vitaminine kadar ödenmeyen 285 bin euro’luk estetik borçları ve konsolosluk onaylı şok evraklar dosyaya girdi.

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Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan 6 ay hapis şoku! Eski sevgilisi ihbar etti: Sahte belge skandalı patladı

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da yürütülen yargı süreciyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da 6 ay hapis cezası kararı verildiği öne sürüldü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Biran Damla Yılmaz’a Almanya’da 6 ay hapis cezası kararı verildiği öne sürüldü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

6 AYLIK HAPİS CEZASI KARARI

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre daha önce Almanya'da oturum izni almak için sahte belge düzenlediği iddiasıyla gündeme gelen Yılmaz hakkında, 6 ay hapis cezası kararı verildiği öne sürüldü.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan 6 ay hapis şoku! Eski sevgilisi ihbar etti: Sahte belge skandalı patladı-3

ESKİ SEVGİLİDEN SUÇ DUYURUSU

Söz konusu iddialar, Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın savcılığa yaptığı şikayet ve suç duyurusuyla gündeme gelmiş, Günaydın konuyu daha önce manşetine taşımıştı.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan 6 ay hapis şoku! Eski sevgilisi ihbar etti: Sahte belge skandalı patladı-4

BORÇLARI DOSYADA YER ALDI

İddialara göre soruşturmanın, Yılmaz'ın Almanya'da yaptırdığı bazı estetik işlemlerin ücretlerini ödememesi nedeniyle başlatıldığı belirtildi. Botoks, dudak dolgusu, selülit ve lazer işlemleri ile yüz vitamini ilaçları gibi uygulamalara ilişkin borçların dosyada yer aldığı öne sürüldü.

Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın borçların büyük bir kısmını ödediği öne sürüldü.Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın borçların büyük bir kısmını ödediği öne sürüldü.

ESKİ SEVGİLİSİ ÖDEDİ İDDİASI

Geçirdiği operasyonlar, dolandırıcılık iddiaları ve icralarla birlikte Yılmaz'ın yaklaşık 285 bin euro borcu olduğu iddia edildi. Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bölümünün Aydın tarafından ödendiği öne sürüldü.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan 6 ay hapis şoku! Eski sevgilisi ihbar etti: Sahte belge skandalı patladı-6

BELGELER ONAYLANDI

Abdurrahman Aydın'ın elinde bulunan belgelerin Hamburg Türk Konsolosluğu'nda yeminli tercüme ve apostil işlemlerinden geçirilerek onaylandığı belirtildi.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan 6 ay hapis şoku! Eski sevgilisi ihbar etti: Sahte belge skandalı patladı-7

DOSYADA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Daha önce "yalan" ve "sahte" olduğu ileri sürülen belgelerin Alman mahkemeleri ve Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmasının dosyanın dikkat çeken ayrıntılarından biri olduğu ifade edildi.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan 6 ay hapis şoku! Eski sevgilisi ihbar etti: Sahte belge skandalı patladı-8

285 BİN EURO'LUK BORÇ KALEMLERİ

Öte yandan yaklaşık 285 bin euroya ulaştığı belirtilen borç kalemlerinin dosyada yer aldığı, belgelerin Türkiye'de yapılacak hukuki başvurularda kullanılacağı öğrenildi.

Biran Damla Yılmaz’a Almanya’dan 6 ay hapis şoku! Eski sevgilisi ihbar etti: Sahte belge skandalı patladı-9

ÜNLÜ OYUNCUYA YAKALAMA KARARI

Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'daki olası yakalama kararının diğer Avrupa Birliği ülkelerinde nasıl uygulanacağı ise uluslararası adli işbirliği prosedürlerine göre değerlendirilecek

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