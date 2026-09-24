Macklemore'dan Gazze'ye destek turnesi: Tüm gelir Filistin'e bağışlanacak!
Ed Sheeran’ın turnesinden Filistin’e destek verdiği için çıkarılan Amerikalı rapçi Macklemore, Dublin, Paris ve Londra’yı kapsayan yeni Avrupa turnesini duyurdu. Ünlü sanatçı, turneden elde edilecek tüm gelirin Filistin halkını destekleyen kuruluşlara aktarılacağını açıkladı.
ABD'li dünyaca ünlü rapçi Macklemore, sahne sansürlerine ve üzerindeki baskılara yeni turne kararıyla yanıt verdi. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan başarılı sanatçı, Dublin, Paris ve Londra'yı kapsayan Avrupa turnesini resmi olarak duyurdu.
Macklemore, bu konser dizisinden elde edilecek tüm gelirin Filistin halkı için mücadele eden insani yardım kuruluşlarına bağışlanacağını açıkladı.
"MİLYARDER SINIFININ SESİMİZİ SUSTURMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Kararını sert ifadelerle savunan ünlü rapçi, sanat dünyasındaki sermaye baskısına dikkat çekerek, "Milyarderler sınıfı kimin sahneye adım atacağına ve kimin sesinin 'tehlikeli' bulunup susturulacağına karar veriyorsa, bu tabloyu herkes dikkatle sorgulamalıdır" ifadelerini kullandı.
ED SHEERAN TURNESİNDE "FİLİSTİN" SANSÜRÜ YAŞANMIŞTI
Macklemore, 4 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda verdiği konserde "Özgür Filistin" sloganı atmış, bu çıkışının ardından İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran'ın ABD turnesi kadrosundan çıkarılmıştı.
Organizatörler, bazı stadyum sahiplerinin Macklemore'un sahne alması halinde mekân kullanımına izin vermeyeceğini belirterek kadro değişikliğine gitmişti.
Gelişmelerin ardından ünlü rapçi, kararda New England Patriots'ın sahibi milyarder iş insanı Robert Kraft'ın baskısı olduğunu öne sürmüş, Ed Sheeran ise süreçte arabulucu olmaya çalıştığını ancak kararın mekan sahipleri tarafından alındığını ifade etmişti.
Macklemore, yaşananların ardından geri adım atmamış ve Sheeran'ın turnesinden payına düşen 1 milyon dolarlık geliri Filistin'e destek veren altı ayrı kuruma bağışlayacağını duyurmuştu.
Macklemore'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
"Başıma gelen şey, tek bir sanatçıdan veya tek bir sahneden çok daha büyük. Milyarderler sınıfı kimin sahneye çıkabileceğine ve kimin sesinin duyulmayacak kadar 'tehlikeli' olduğuna karar verebiliyorsa, herkesin durup bunu dikkatle düşünmesi gerekir.
Bu yüzden turneye çıkıyoruz. Elde edilen tüm gelir, Filistin halkını ve mücadelesini destekleyen kuruluşlara aktarılacak."