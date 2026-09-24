Macklemore, yaşananların ardından geri adım atmamış ve Sheeran'ın turnesinden payına düşen 1 milyon dolarlık geliri Filistin'e destek veren altı ayrı kuruma bağışlayacağını duyurmuştu.

Macklemore'un sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraf: Sosyal medya)

Macklemore'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Başıma gelen şey, tek bir sanatçıdan veya tek bir sahneden çok daha büyük. Milyarderler sınıfı kimin sahneye çıkabileceğine ve kimin sesinin duyulmayacak kadar 'tehlikeli' olduğuna karar verebiliyorsa, herkesin durup bunu dikkatle düşünmesi gerekir.

Bu yüzden turneye çıkıyoruz. Elde edilen tüm gelir, Filistin halkını ve mücadelesini destekleyen kuruluşlara aktarılacak."