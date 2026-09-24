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Kadir İnanır’ın ikiz yeğenleri 1 milyarlık miras için konuştu: "Tek bir kuruş istemiyoruz"

Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı 1 milyar TL’lik dev mirasla ilgili vasiyet davası tebligat krizleri nedeniyle 17 Aralık’a ertelenirken, İnanır’ın yeğenleri Cevahir Önder ve Hüseyin Önder sessizliğini bozdu. "Bizi miras ilgilendirmiyor, hak talep etmeyeceğiz" diyerek rest çeken yeğenler, mahkemeye sadece resmi prosedür için gittiklerini ilan etti.

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Kadir İnanır’ın ikiz yeğenleri 1 milyarlık miras için konuştu: "Tek bir kuruş istemiyoruz"

Geçtiğimiz 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Kadir İnanır ardında 1 milyarlık servet bıraktı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Kadir İnanır ardında 1 milyarlık servet bıraktı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

DAVA 17 ARALIK'A ERTELENDİ

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre İnanır'ın vasiyetinin okunacağı ve geçtiğimiz hafta perşembe günü görülmesi planlanan dava, aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelendi.

Kadir İnanır’ın ikiz yeğenleri 1 milyarlık miras için konuştu: "Tek bir kuruş istemiyoruz"-3

MAL VARLIĞINI HAYAT ARKADAŞINA BIRAKTI

Kadir İnanır'ın avukatı Bişar Abdi Alınak ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, usta oyuncunun mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığını duyurmuştu.

Kadir İnanır'ın yeğenlerinden vasiyet açıklamasıKadir İnanır'ın yeğenlerinden vasiyet açıklaması

KADİR İNANIR'IN YEĞENLERİNDEN AÇIKLAMA

Bu gelişmelerin ardından İnanır'ın yeğenleri Cevahir Önder ve Hüseyin Önder konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kadir İnanır’ın ikiz yeğenleri 1 milyarlık miras için konuştu: "Tek bir kuruş istemiyoruz"-5

"BİZİ MİRAS İLGİLENDİRMİYOR"

Önder kardeşler, miras konusunda herhangi bir beklentilerinin olmadığını belirterek, "İstediğine bırakır. Burada hukukun ne söyleyeceği önemli. Bunu çok yürekten söylüyorum: Bizi miras ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın ikiz yeğenleri 1 milyarlık miras için konuştu: "Tek bir kuruş istemiyoruz"-6

"HAK TALEP ETMEYECEĞİM"

Hüseyin ve Cevahir Önder, adliyeye miras talebiyle değil, yalnızca resmi süreç nedeniyle gittiklerini söyledi.

Hüseyin Önder, "Ben 'mirası alacağım' diye gitmedim ki. Bana bir tebligat geldi ve gittim, bu kadar. Hak talep etmeyeceğim" dedi.

Kadir İnanır’ın ikiz yeğenleri 1 milyarlık miras için konuştu: "Tek bir kuruş istemiyoruz"-7

MİLYARLIK MAL VARLIĞI

Kadir İnanır'ın geride bıraktığı mirasın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu ifade edildi.

İnanır'ın mirası arasında yaklaşık 650 milyon TL değerindeki gayrimenkuller, 25'ten fazla lüks saat, altın çakmak ve yüzüklerden oluşan yaklaşık 50 milyon TL değerindeki eşyalar ile dünyanın farklı bölgelerinden topladığı 3 binden fazla kurbağa figürü koleksiyonu yer alıyor.

Kadir İnanır’ın ikiz yeğenleri 1 milyarlık miras için konuştu: "Tek bir kuruş istemiyoruz"-8

35 MİLYON TL'LİK KOLEKSİYON

Söz konusu koleksiyonun değerinin ise yaklaşık 35 milyon TL olduğu belirtildi.

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