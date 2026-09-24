Kadir İnanır'ın yeğenlerinden vasiyet açıklaması KADİR İNANIR'IN YEĞENLERİNDEN AÇIKLAMA Bu gelişmelerin ardından İnanır'ın yeğenleri Cevahir Önder ve Hüseyin Önder konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZİ MİRAS İLGİLENDİRMİYOR" Önder kardeşler, miras konusunda herhangi bir beklentilerinin olmadığını belirterek, "İstediğine bırakır. Burada hukukun ne söyleyeceği önemli. Bunu çok yürekten söylüyorum: Bizi miras ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

"HAK TALEP ETMEYECEĞİM" Hüseyin ve Cevahir Önder, adliyeye miras talebiyle değil, yalnızca resmi süreç nedeniyle gittiklerini söyledi. Hüseyin Önder, "Ben 'mirası alacağım' diye gitmedim ki. Bana bir tebligat geldi ve gittim, bu kadar. Hak talep etmeyeceğim" dedi.