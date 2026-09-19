Itır Esen ile Engin Aykanat Paris'te evlendi, nikâh karelerini “Az önce evlendi” notuyla paylaştılar
Oyuncu Itır Esen, bir süredir birlikte olduğu menajer sevgilisi Engin Aykanat ile Paris’te nikâh masasına oturdu. Sessiz sedasız dünyaevine giren çift, mutlu günlerine ait kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Geçmişte katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı alan Esen, bugüne kadar birçok başarılı projede yer aldı.
AİLE ARASINDA NİŞANLANMIŞLARDI
Engin Aykanat ile gözlerden uzak bir beraberlik sürdüren güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
"AZ ÖNCE EVLENDİ"
Romantik kent Paris'te nikâh masasına oturan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu haberi takipçilerine duyurdu.
Özel günlerinden kareleri "Az önce evlendi" notuyla paylaşan ikilinin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, sevenlerinden de çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin