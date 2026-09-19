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Itır Esen ile Engin Aykanat Paris'te evlendi, nikâh karelerini “Az önce evlendi” notuyla paylaştılar

Oyuncu Itır Esen, bir süredir birlikte olduğu menajer sevgilisi Engin Aykanat ile Paris’te nikâh masasına oturdu. Sessiz sedasız dünyaevine giren çift, mutlu günlerine ait kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Itır Esen ile Engin Aykanat Paris'te evlendi, nikâh karelerini “Az önce evlendi” notuyla paylaştılar

Geçmişte katıldığı güzellik yarışmasında birinci seçildikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı alan Esen, bugüne kadar birçok başarılı projede yer aldı.

Itır Esen, Miss Turkey 2017 yarışmasında birinci seçilmişti.Itır Esen, Miss Turkey 2017 yarışmasında birinci seçilmişti.

AİLE ARASINDA NİŞANLANMIŞLARDI

Engin Aykanat ile gözlerden uzak bir beraberlik sürdüren güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Aile arasında yapılan nişan töreninde yüzüklerini ise yakın dostları Çağatay Ulusoy takmıştır.Aile arasında yapılan nişan töreninde yüzüklerini ise yakın dostları Çağatay Ulusoy takmıştır.

"AZ ÖNCE EVLENDİ"

Romantik kent Paris'te nikâh masasına oturan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu haberi takipçilerine duyurdu.

Fotoğraf: Itır Esen'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Itır Esen'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Özel günlerinden kareleri "Az önce evlendi" notuyla paylaşan ikilinin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, sevenlerinden de çok sayıda tebrik mesajı geldi.

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