Doktorlar riski sıfıra indirmek istiyor! Nev'ı̇n sağlık durumunda yeni gelişme: Yoğun bakımdan çıkışı ertelendı̇
"Zor" ve "Mühürlü Kaderim" şarkılarıyla tanınan sanatçı Nev’in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Solunum cihazından ayrılmasıyla sevenlerini umutlandıran 57 yaşındaki ünlü müzisyenin yoğun bakımdan çıkışı doktorların daha temkinli ilerleme kararıyla ertelendi.
"Mühürlü Kaderim", "Zor" ve "Sen Gibi" gibi unutulmaz eserlerle Türk müziğine damga vuran Nev'in (Nevzat Doğansoy) sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören ve solunum cihazından ayrılmasıyla herkesi umutlandıran 57 yaşındaki sanatçının, normal odaya çıkarılma planı doktorların temkinli tutumu nedeniyle ertelendi.
3 Eylül'de geçirdiği aniden gelişen bilinç kaybı sonrası hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisiyle entübe edilen usta müzisyenin, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından normal odaya alınması bekleniyordu.
DOKTORLAR RİSKİ SIFIRA İNDİRMEK İSTİYOR
Posta'da yer alan habere göre; Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının son durumu hakkında yeni bilgiler verdi. Ercan, Nev'in sağlık değerlerinin iyi seyrettiğini ancak tedavide daha güvenli ilerlemek amacıyla doktorların yoğun bakım sürecini biraz daha uzatma kararı aldığını belirtti. Sanatçının pazartesi günü yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmasının planlandığı ifade edildi.
3 EYLÜL'DEN BU YANA NE YAŞANDI?
Nev'in hastaneye uzanan zorlu süreci 3 Eylül günü başladı. Evinde yaşadığı bilinç kaybı sonrası acilen hastaneye kaldırılan sanatçının, organ yetmezliği nedeniyle durumu kritikleşmiş ve hemen yoğun bakıma alınmıştı. Menajeri Ercan, sanatçının rahatsızlanmadan önceki iki gün boyunca yemek yemediğini ve rutin ilaçlarını aksattığını dile getirmişti.
Ayrıca sosyal medyada yayılan spekülasyonlara da açıklık getiren menajer İlker Ercan, ünlü müzisyenin yaklaşık 5-6 aydır kesinlikle alkol kullanmadığının altını çizdi.