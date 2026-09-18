"Mühürlü Kaderim", "Zor" ve "Sen Gibi" gibi unutulmaz eserlerle Türk müziğine damga vuran Nev'in (Nevzat Doğansoy) sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören ve solunum cihazından ayrılmasıyla herkesi umutlandıran 57 yaşındaki sanatçının, normal odaya çıkarılma planı doktorların temkinli tutumu nedeniyle ertelendi.