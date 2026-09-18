ÖZEL İŞÇİLİK VE METALİK DETAYLAR Her iki elbise de özel işçilikleri, metalik detayları ve iddialı siluetleriyle öne çıkarken, tasarımların değerleri de dikkat çekti.

SELENA GOMEZ'İN ALTIN ZIRHI Emmy Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerinden Selena Gomez, Louis Vuitton imzalı straplez tasarımıyla kırmızı halıda yer aldı. Vücudu saran ve adeta altın bir zırh görünümü veren elbise; geometrik yansımaları ve metalik işçiliğiyle dikkat çekti. Özel dikim olduğu belirtilen tasarımın marka ve yapım değerinin yaklaşık 50 bin ila 100 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

HANDE ERÇEL'DEN METALİK ŞIKLIK Hande Erçel ise Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen özel bir gösterimde Sophie Couture imzalı altın tonlarında metalik bir elbiseyle objektiflere poz verdi.