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Kırmızı halıda "sıvı altın" düellosu! Selena Gomez ve Hande Erçel pişti oldu: Servet değerindeki elbiseler sosyal medyayı salladı

Kırmızı halı modasında "sıvı altın" rüzgarı esti! 2026 Emmy Ödülleri'nde boy gösteren dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez ile Cannes Film Festivali'nde göz kamaştıran Hande Erçel, servet değerindeki metalik tasarımlarıyla pişti oldu. İki güzelin iddialı tarzı kısa sürede büyük bir moda düellosuna dönüştü.

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Kırmızı halıda "sıvı altın" düellosu! Selena Gomez ve Hande Erçel pişti oldu: Servet değerindeki elbiseler sosyal medyayı salladı

Kırmızı halı modasında benzer tasarım kodları farklı dönemlerde yeniden gündeme geliyor.

Hande Erçel, altın ışıltılı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Hande Erçel, altın ışıltılı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ALTIN IŞILTILI ELBİSE

2026 Emmy Ödülleri'nde boy gösteren dünya yıldızı Selena Gomez ile Cannes Film Festivali'nde dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel, metalik dokulu, altın ışıltılı elbiseleriyle aynı stil çizgisinde buluştu.

Kırmızı halıda "sıvı altın" düellosu! Selena Gomez ve Hande Erçel pişti oldu: Servet değerindeki elbiseler sosyal medyayı salladı-3

"SIVI ALTIN" ETKİLİ TASARIM

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre farklı ülkelerde düzenlenen iki ayrı etkinlikte benzer bir moda anlayışını yansıtan iki yıldız, "sıvı altın" etkisi yaratan tasarımlarıyla adeta moda düellosuna çıktı.

Kırmızı halıda "sıvı altın" düellosu! Selena Gomez ve Hande Erçel pişti oldu: Servet değerindeki elbiseler sosyal medyayı salladı-4

ÖZEL İŞÇİLİK VE METALİK DETAYLAR

Her iki elbise de özel işçilikleri, metalik detayları ve iddialı siluetleriyle öne çıkarken, tasarımların değerleri de dikkat çekti.

Kırmızı halıda "sıvı altın" düellosu! Selena Gomez ve Hande Erçel pişti oldu: Servet değerindeki elbiseler sosyal medyayı salladı-5

SELENA GOMEZ'İN ALTIN ZIRHI

Emmy Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerinden Selena Gomez, Louis Vuitton imzalı straplez tasarımıyla kırmızı halıda yer aldı.

Vücudu saran ve adeta altın bir zırh görünümü veren elbise; geometrik yansımaları ve metalik işçiliğiyle dikkat çekti. Özel dikim olduğu belirtilen tasarımın marka ve yapım değerinin yaklaşık 50 bin ila 100 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Kırmızı halıda "sıvı altın" düellosu! Selena Gomez ve Hande Erçel pişti oldu: Servet değerindeki elbiseler sosyal medyayı salladı-6

HANDE ERÇEL'DEN METALİK ŞIKLIK

Hande Erçel ise Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen özel bir gösterimde Sophie Couture imzalı altın tonlarında metalik bir elbiseyle objektiflere poz verdi.

Kırmızı halıda "sıvı altın" düellosu! Selena Gomez ve Hande Erçel pişti oldu: Servet değerindeki elbiseler sosyal medyayı salladı-7

10 BİN İLA 20 BİN EURO'LUK DEĞER

Straplez kesimi ve üst bölümündeki gümüş katlama detaylarıyla dikkat çeken tasarımın piyasa ve işçilik değerinin yaklaşık 10 bin ila 20 bin Euro seviyesinde olduğu öne sürüldü.

Kırmızı halıda "sıvı altın" düellosu! Selena Gomez ve Hande Erçel pişti oldu: Servet değerindeki elbiseler sosyal medyayı salladı-8

İKİ ÜNLÜ İSİMDEN STİL AKIMI

Aynı stil akımını farklı yorumlarla taşıyan Selena Gomez ve Hande Erçel'in kırmızı halı tercihleri, moda dünyasında dikkat çeken bir karşılaşmaya dönüştü.

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