Türk sineması ve tiyatrosu yasta! "Aşk-ı Memnu"nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti
Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Gülsen Tuncer, 81 yaşında aramızdan ayrıldı. Bir süredir dördüncü evre beyin kanseriyle mücadele eden ve "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Arsen Hanım rolüyle gönüllere taht kuran usta sanatçının vefatı sanat dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.
Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Gülsen Tuncer'den acı haber geldi.
SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI
Seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimlikleriyle de tanınan Tuncer, 81 yaşında hayatını kaybetti.
DÖRDÜNCÜ EVRE BEYİN KANSERİYDİ
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçıya dördüncü evre beyin kanseri teşhisi konulduğu ve tedavi gördüğü öğrenilmişti.
GÜLSEN TUNCER KİMDİR?
Gülsen Tuncer, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.
1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi önemli sanatçılardan eğitim aldı.
YAKLAŞIK 40 FİLME İMZA ATTI
Profesyonel tiyatro hayatına 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun "Zilli Zarife" oyunuyla başlayan Tuncer, kariyeri boyunca tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında çok sayıda projede yer aldı.
Yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık görevleri de üstlenen usta sanatçı, oyunculuğuyla da birçok önemli başarıya imza attı.
UZUN YILLAR SÜREN SANAT YOLCULUĞU
"Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu" (1991) ve "Bir Tren Yolculuğu" (1988) yapımlarındaki performanslarıyla çeşitli festivallerde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.
Uzun sanat yolculuğuyla Türk tiyatrosuna ve sinemasına önemli katkılar sunan Gülsen Tuncer'in vefatı, sanat camiasında derin üzüntüye neden oldu.