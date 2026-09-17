GÜLSEN TUNCER KİMDİR? Gülsen Tuncer, özellikle "Aşk-ı Memnu" dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. 1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi önemli sanatçılardan eğitim aldı.

YAKLAŞIK 40 FİLME İMZA ATTI Profesyonel tiyatro hayatına 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun "Zilli Zarife" oyunuyla başlayan Tuncer, kariyeri boyunca tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında çok sayıda projede yer aldı. Yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık görevleri de üstlenen usta sanatçı, oyunculuğuyla da birçok önemli başarıya imza attı.