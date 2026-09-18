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Sinan Akçıl gözlükleri taktı şifreyi verdi! "Clark Kent" modunda gizli aşk: "Kimse yakalayamıyor"

8. Merter Moda Haftası kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gözlükleriyle kameralar karşısına geçen Akçıl, kendisini Clark Kent'e benzetirken magazin dünyasından gizlemeyi başardığı yeni ilişkisini ilk kez itiraf etti.

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Sinan Akçıl gözlükleri taktı şifreyi verdi! "Clark Kent" modunda gizli aşk: "Kimse yakalayamıyor"

Şarkıcı Sinan Akçıl, 8. Merter Moda Haftası kapsamında verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinan Akçıl'dan ilişki itirafı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Sinan Akçıl'dan ilişki itirafı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

DİKKAT ÇEKEN ESPRİLİ YORUM

Sahne öncesi soruları yanıtlayan Akçıl, tarzıyla ilgili yaptığı esprili yorumla dikkat çekti.

Sinan Akçıl gözlükleri taktı şifreyi verdi! "Clark Kent" modunda gizli aşk: "Kimse yakalayamıyor"-3

SÜPERMAN OLMADAN ÖNCEKİ CLARK KENT

Gözlükleriyle objektiflerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı, kendisini "Süperman olmadan önceki Clark Kent"e benzetti.

Sinan Akçıl gözlükleri taktı şifreyi verdi! "Clark Kent" modunda gizli aşk: "Kimse yakalayamıyor"-4

YENİ İLİŞKİ İTİRAFI

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Akçıl, bir süredir magazin gündeminden uzak kalmaya çalıştığını ancak hayatında yeni bir ilişki olduğunu söyledi.

Sinan Akçıl gözlükleri taktı şifreyi verdi! "Clark Kent" modunda gizli aşk: "Kimse yakalayamıyor"-5

İLİŞKİM VAR AMA KİMSE YAKALAYAMIYOR

Ünlü şarkıcı, "Magazinden, ilişkisel olarak biraz uzak olduğum bir dönem. Ama tutamıyorsunuz magazini. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. Fakat bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor. O da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl gözlükleri taktı şifreyi verdi! "Clark Kent" modunda gizli aşk: "Kimse yakalayamıyor"-6

MAGAZİN GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKTI

Akçıl'ın açıklamaları, kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

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