Sinan Akçıl gözlükleri taktı şifreyi verdi! "Clark Kent" modunda gizli aşk: "Kimse yakalayamıyor"
8. Merter Moda Haftası kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gözlükleriyle kameralar karşısına geçen Akçıl, kendisini Clark Kent'e benzetirken magazin dünyasından gizlemeyi başardığı yeni ilişkisini ilk kez itiraf etti.
Şarkıcı Sinan Akçıl, 8. Merter Moda Haftası kapsamında verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.
DİKKAT ÇEKEN ESPRİLİ YORUM
Sahne öncesi soruları yanıtlayan Akçıl, tarzıyla ilgili yaptığı esprili yorumla dikkat çekti.
SÜPERMAN OLMADAN ÖNCEKİ CLARK KENT
Gözlükleriyle objektiflerin karşısına çıkan ünlü şarkıcı, kendisini "Süperman olmadan önceki Clark Kent"e benzetti.
YENİ İLİŞKİ İTİRAFI
Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Akçıl, bir süredir magazin gündeminden uzak kalmaya çalıştığını ancak hayatında yeni bir ilişki olduğunu söyledi.
İLİŞKİM VAR AMA KİMSE YAKALAYAMIYOR
Ünlü şarkıcı, "Magazinden, ilişkisel olarak biraz uzak olduğum bir dönem. Ama tutamıyorsunuz magazini. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. Fakat bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor. O da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
MAGAZİN GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKTI
Akçıl'ın açıklamaları, kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu.