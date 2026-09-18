Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Akçıl, bir süredir magazin gündeminden uzak kalmaya çalıştığını ancak hayatında yeni bir ilişki olduğunu söyledi.

İLİŞKİM VAR AMA KİMSE YAKALAYAMIYOR

Ünlü şarkıcı, "Magazinden, ilişkisel olarak biraz uzak olduğum bir dönem. Ama tutamıyorsunuz magazini. Yıllardır bu şekilde devam ediyor. Fakat bir ilişkim var ama kimse yakalayamıyor. O da beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.