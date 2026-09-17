Annesinin 28 yıl sonra yeniden yayınlanan "Ah Be Güzelim" şarkısı hakkında konuşan genç kadın, "Annem çok başarılı ve güzel bir kadın. Şarkı resmen benimle aynı yaşta. Şimdilerde böyle şarkılar yapılmıyor, gelen tepkiler de çok güzel" diyerek annesine övgüler yağdırdı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre yakın zamanda Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi alan Çilingiroğlu, "Evlilik yakın mı?" sorusunu da yanıtladı.

Özel hayatıyla ilgili fazla konuşmayı tercih etmediğini belirten Çilingiroğlu, "Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.