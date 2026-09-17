CANLI YAYIN
Geri

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan yıllar sonra gelen "evlilik" açıklaması: O soruyu duyunca bakın ne dedi

Yeniköy sahilinde yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, fit haliyle parmak ısırttı. Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilen Çilingiroğlu, nikah masasıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt verirken annesinin 28 yıllık şarkısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan yıllar sonra gelen "evlilik" açıklaması: O soruyu duyunca bakın ne dedi

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Yeniköy sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan anne-kız karesi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan anne-kız karesi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"RESMEN BENİMLE AYNI YAŞTA"

Fit görünümüyle dikkat çeken Çilingiroğlu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Annesinin 28 yıl sonra yeniden yayınlanan "Ah Be Güzelim" şarkısı hakkında konuşan genç kadın, "Annem çok başarılı ve güzel bir kadın. Şarkı resmen benimle aynı yaşta. Şimdilerde böyle şarkılar yapılmıyor, gelen tepkiler de çok güzel" diyerek annesine övgüler yağdırdı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan yıllar sonra gelen "evlilik" açıklaması: O soruyu duyunca bakın ne dedi-3

"HER ŞEY YOLUNDA"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre yakın zamanda Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi alan Çilingiroğlu, "Evlilik yakın mı?" sorusunu da yanıtladı.

Özel hayatıyla ilgili fazla konuşmayı tercih etmediğini belirten Çilingiroğlu, "Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

54 milyon euro manevi tazminat istemişti! Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı'nın boşanma davasında karar kesinleşti
SONRAKİ HABER

Boşanma davasında son karar

 Entübe edilmişti! Nev’in menajerinden yeni açıklama geldi! İşte ünlü şarkıcının son sağlık durumu
ÖNCEKİ HABER

Yoğun bakındaki şarkıcının son durumu ortaya çıktı!
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler