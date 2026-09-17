Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan yıllar sonra gelen "evlilik" açıklaması: O soruyu duyunca bakın ne dedi
Yeniköy sahilinde yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, fit haliyle parmak ısırttı. Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilen Çilingiroğlu, nikah masasıyla ilgili yöneltilen soruya yanıt verirken annesinin 28 yıllık şarkısıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün Yeniköy sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
"RESMEN BENİMLE AYNI YAŞTA"
Fit görünümüyle dikkat çeken Çilingiroğlu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Annesinin 28 yıl sonra yeniden yayınlanan "Ah Be Güzelim" şarkısı hakkında konuşan genç kadın, "Annem çok başarılı ve güzel bir kadın. Şarkı resmen benimle aynı yaşta. Şimdilerde böyle şarkılar yapılmıyor, gelen tepkiler de çok güzel" diyerek annesine övgüler yağdırdı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre yakın zamanda Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi alan Çilingiroğlu, "Evlilik yakın mı?" sorusunu da yanıtladı.
Özel hayatıyla ilgili fazla konuşmayı tercih etmediğini belirten Çilingiroğlu, "Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten. Özel hayatımla ilgili konuşmak pek tarzım değil ama her şey güzel, yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.
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