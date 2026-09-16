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Entübe edilmişti! Nev’in menajerinden yeni açıklama geldi! İşte ünlü şarkıcının son sağlık durumu

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Eylül'den bu yana yoğun bakımda entübe olarak tedavi gören şarkıcı Nev'in sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandı. Solunum cihazından ayrılan usta sanatçının iki gün içinde normal odaya alınması bekleniyor.

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Entübe edilmişti! Nev’in menajerinden yeni açıklama geldi! İşte ünlü şarkıcının son sağlık durumu

"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi sevilen eserleriyle tanınan şarkıcı Nev, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında bulunuyordu. Çoklu organ yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıdan sağlık durumuna ilişkin sevindiren haber geldi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçının durumuna dair açıklama yapan hastane yönetimi, Nev'in 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı şikayetiyle acil servise getirildiğini bildirmişti. Yapılan ilk müdahale ve değerlendirmelerin ardından entübe edilen sanatçı, çoklu organ yetmezliği tespitiyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Şarkıcı Nev'in sağlık durumunda sevindiren gelişme yaşandı.Şarkıcı Nev'in sağlık durumunda sevindiren gelişme yaşandı.

Hastane yetkilileri, sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır."

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı Nev solunum cihazından çıkarıldı.Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı Nev solunum cihazından çıkarıldı.

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Günlerdir yoğun bakımda takibi yapılan şarkıcının sağlık tablosunda olumlu yönde seyir başladı. Sanatçının menajeri İlker Ercan, Nev'in solunum cihazından ayrıldığını ve doktorların değerlendirmesine göre durumunun iyileşme eğiliminde olduğunu aktardı.

Şarkıcı Nev'in menajeri İlker Ercan sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.Şarkıcı Nev'in menajeri İlker Ercan sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ercan, sanatçının son durumuyla ilgili olarak "Solunum cihazından ayrıldı. Doktorlarından aldığım bilgiye göre iyileşme eğiliminde. İki gün sonra yoğun bakımdan normal odaya çıkmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Tedavisi süren şarkıcı Nev'in iki gün içerisinde yoğun bakım servisinden çıkarılarak normal odaya nakledilmesi planlanıyor.

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