"Zor", "Sen Gibi" ve "Mühürlü Kaderim" gibi sevilen eserleriyle tanınan şarkıcı Nev, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında bulunuyordu. Çoklu organ yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçıdan sağlık durumuna ilişkin sevindiren haber geldi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.) Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren sanatçının durumuna dair açıklama yapan hastane yönetimi, Nev'in 3 Eylül tarihinde bilinç kaybı şikayetiyle acil servise getirildiğini bildirmişti. Yapılan ilk müdahale ve değerlendirmelerin ardından entübe edilen sanatçı, çoklu organ yetmezliği tespitiyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı.