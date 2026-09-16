54 milyon euro manevi tazminat istemişti! Çiğdem Sabancı'nın boşanma davasında karar kesinleşti
İş insanı Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında üst mahkeme kararını verdi. Temyize başvuran ve boşanmak istemediğini belirten Bilen'in itirazı reddedildi.
İş insanı Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı ile 2022 yılında boşanma davası açtığı 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki hukuki süreç tamamen sona erdi. Nisan 2025'te karara bağlanan boşanma kararı üst mahkeme tarafından da onaylandı.
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre taraflar arasında görülen davada Faruk Bilen evli kaldıkları her yıl için 3 milyon euro olmak üzere toplam 54 milyon euro manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme ise Faruk Bilen'in Çiğdem Sabancı'ya 500 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.
TEMYİZ BAŞVURUSU KARARA BAĞLANDI
Nisan 2025'te tamamlanan davanın ardından Faruk Bilen dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Bilen'in itiraz dilekçesinde eşinden boşanmak istemediğini beyan ettiği öğrenildi.
Bir yılı aşkın süredir devam eden temyiz incelemesi 1 Eylül'de başlayan yeni adli yılın ardından sonuçlandı. Üst mahkeme Faruk Bilen'in tüm itirazlarını reddederek kararı kesinleştirdi.
Boşanma davalarında eski eşi Faruk Bilen'in şahidi olarak mahkemede kürsüye çıkan Ozan Ekşi ile yaklaşık beş ay flört edip ayrılan Çiğdem Sabancı bu kararla derin bir nefes aldı.