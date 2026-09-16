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54 milyon euro manevi tazminat istemişti! Çiğdem Sabancı'nın boşanma davasında karar kesinleşti

İş insanı Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında üst mahkeme kararını verdi. Temyize başvuran ve boşanmak istemediğini belirten Bilen'in itirazı reddedildi.

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54 milyon euro manevi tazminat istemişti! Çiğdem Sabancı'nın boşanma davasında karar kesinleşti

İş insanı Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı ile 2022 yılında boşanma davası açtığı 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki hukuki süreç tamamen sona erdi. Nisan 2025'te karara bağlanan boşanma kararı üst mahkeme tarafından da onaylandı.

Çiğdem Sabancı ve Faruk Bilen. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Çiğdem Sabancı ve Faruk Bilen. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre taraflar arasında görülen davada Faruk Bilen evli kaldıkları her yıl için 3 milyon euro olmak üzere toplam 54 milyon euro manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme ise Faruk Bilen'in Çiğdem Sabancı'ya 500 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 27 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırdı.Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 27 yıllık evliliklerini resmi olarak sonlandırdı.

TEMYİZ BAŞVURUSU KARARA BAĞLANDI

Nisan 2025'te tamamlanan davanın ardından Faruk Bilen dosyayı üst mahkemeye taşıdı. Bilen'in itiraz dilekçesinde eşinden boşanmak istemediğini beyan ettiği öğrenildi.

Bir yılı aşkın süredir devam eden temyiz incelemesi 1 Eylül'de başlayan yeni adli yılın ardından sonuçlandı. Üst mahkeme Faruk Bilen'in tüm itirazlarını reddederek kararı kesinleştirdi.

Çiğdem Sabancı.Çiğdem Sabancı.

Boşanma davalarında eski eşi Faruk Bilen'in şahidi olarak mahkemede kürsüye çıkan Ozan Ekşi ile yaklaşık beş ay flört edip ayrılan Çiğdem Sabancı bu kararla derin bir nefes aldı.

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