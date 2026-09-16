İş insanı Erol Sabancı'nın kızı Çiğdem Sabancı ile 2022 yılında boşanma davası açtığı 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki hukuki süreç tamamen sona erdi. Nisan 2025'te karara bağlanan boşanma kararı üst mahkeme tarafından da onaylandı.

Çiğdem Sabancı ve Faruk Bilen. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre taraflar arasında görülen davada Faruk Bilen evli kaldıkları her yıl için 3 milyon euro olmak üzere toplam 54 milyon euro manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Mahkeme ise Faruk Bilen'in Çiğdem Sabancı'ya 500 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.