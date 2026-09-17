"Ah be Münir, sende mi bıraktın bizi? Bütün tiyatro camiamızın, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Sevdiğim, çok iyi bir arkadaşımızdı. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

MÜNİR CANAR KİMDİR?

Münir Canar, 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev almaya başladı.

Uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları çatısı altında pek çok oyunda rol alan ve yönetmenlik yapan Canar, sahne çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı.