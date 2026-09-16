Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çöl ortasında aşk tazeledi: "Çöl gökyüzünden şehir gecelerine..." notuyla paylaştılar
Ekranların sevilen çifti Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Dubai'de attı. Çöllerden şehir gecelerine uzanan romantik tatillerinden aşk dolu kareler paylaşan ikilinin o halleri takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu.
Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Dubai'de aldı.
DUBAİ'DE ROMANTİK ANLAR
Ünlü çift, tatilde geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Çöl manzarasından şehir gecelerine uzanan Dubai tatilinde romantik anlar yaşayan Oktay ve Atiksoy, aşk dolu pozlarıyla beğeni topladı.
DUYGUSAL NOT
Yıldız Çağrı Atiksoy, paylaşımına "Çöl gökyüzünden şehir merkezindeki gecelere... Dubai" notunu düştü.
MUTLULUKLARI KIZLARIYLA TAÇLANDI
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süren birlikteliklerinin ardından 10 Eylül 2022'de nikâh masasına oturdu.
Çift, evliliklerinden kısa süre sonra bebek müjdesi verdi.
İLK KEZ ANNE-BABA OLMA HEYECANI
Ünlü oyuncular, 21 Mayıs 2024'te kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Oktay ve Atiksoy, aile hayatlarından mutlu kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.