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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çöl ortasında aşk tazeledi: "Çöl gökyüzünden şehir gecelerine..." notuyla paylaştılar

Ekranların sevilen çifti Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Dubai'de attı. Çöllerden şehir gecelerine uzanan romantik tatillerinden aşk dolu kareler paylaşan ikilinin o halleri takipçilerinden beğeni yağmuruna tutuldu.

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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çöl ortasında aşk tazeledi: "Çöl gökyüzünden şehir gecelerine..." notuyla paylaştılar

Oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, yoğun geçen sezonun ardından soluğu Dubai'de aldı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai'den romantik karesi (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai'den romantik karesi (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

DUBAİ'DE ROMANTİK ANLAR

Ünlü çift, tatilde geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Çöl manzarasından şehir gecelerine uzanan Dubai tatilinde romantik anlar yaşayan Oktay ve Atiksoy, aşk dolu pozlarıyla beğeni topladı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çöl ortasında aşk tazeledi: "Çöl gökyüzünden şehir gecelerine..." notuyla paylaştılar-3

DUYGUSAL NOT

Yıldız Çağrı Atiksoy, paylaşımına "Çöl gökyüzünden şehir merkezindeki gecelere... Dubai" notunu düştü.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çöl ortasında aşk tazeledi: "Çöl gökyüzünden şehir gecelerine..." notuyla paylaştılar-4

MUTLULUKLARI KIZLARIYLA TAÇLANDI

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, uzun süren birlikteliklerinin ardından 10 Eylül 2022'de nikâh masasına oturdu.

Çift, evliliklerinden kısa süre sonra bebek müjdesi verdi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çöl ortasında aşk tazeledi: "Çöl gökyüzünden şehir gecelerine..." notuyla paylaştılar-5

İLK KEZ ANNE-BABA OLMA HEYECANI

Ünlü oyuncular, 21 Mayıs 2024'te kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Oktay ve Atiksoy, aile hayatlarından mutlu kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

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