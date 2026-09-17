Ezgi Kaya'dan gökyüzü dalışına ilişkin ilginç itiraflar (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"O KADAR CESUR BİRİ DEĞİLİMDİR"

Ablasının cesaretlendirmesiyle skydiving yaptığını söyleyen Kaya, "Ablamın gaza getirmesiyle denedim, normalde o kadar cesur biri değilimdir. Uçaktan atladım ve inanılmaz keyif aldım. Başta 'Herkes atlıyor, bir şey olmaz' diyordum ama o yüksekliği görünce heyecanım tavan yaptı" dedi.