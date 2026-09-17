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Uçaktan atladığı anları anlatan ünlü oyuncu Ezgi Kaya'dan sürpriz meslek yanıtı: Meğer o işi yapıyormuş

Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu Ezgi Kaya, yaz aylarında yaşadığı skydiving (gökyüzü dalışı) macerasını anlattı. Ablasının gazıyla uçaktan atladığını belirten güzel oyuncu, yaşadığı büyük korkuyu dile getirirken aynı zamanda oyunculuk dışında sürdürdüğü asıl mesleğini de ilk kez açıkladı.

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Uçaktan atladığı anları anlatan ünlü oyuncu Ezgi Kaya'dan sürpriz meslek yanıtı: Meğer o işi yapıyormuş

Oyuncu Ezgi Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yaz aylarında gökyüzü dalışı (skydiving) deneyimi yaşayan Kaya, o anları anlattı.

Ezgi Kaya'dan gökyüzü dalışına ilişkin ilginç itiraflar (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Ezgi Kaya'dan gökyüzü dalışına ilişkin ilginç itiraflar (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"O KADAR CESUR BİRİ DEĞİLİMDİR"

Ablasının cesaretlendirmesiyle skydiving yaptığını söyleyen Kaya, "Ablamın gaza getirmesiyle denedim, normalde o kadar cesur biri değilimdir. Uçaktan atladım ve inanılmaz keyif aldım. Başta 'Herkes atlıyor, bir şey olmaz' diyordum ama o yüksekliği görünce heyecanım tavan yaptı" dedi.

Uçaktan atladığı anları anlatan ünlü oyuncu Ezgi Kaya'dan sürpriz meslek yanıtı: Meğer o işi yapıyormuş-3

"YERE ÇAKILIR GİBİ SERBEST DÜŞÜŞ YAŞIYORSUNUZ"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre atlamadan hemen önce büyük bir korku yaşadığını belirten Kaya, "Sonuçta 45 saniye boyunca yere çakılır gibi serbest düşüş yaşıyorsunuz. Kesinlikle bir kez daha yapmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Uçaktan atladığı anları anlatan ünlü oyuncu Ezgi Kaya'dan sürpriz meslek yanıtı: Meğer o işi yapıyormuş-4

MATEMATİK DERSİ VERİYOR

Aynı zamanda matematik öğretmenliği yapan Ezgi Kaya, mesleğini bırakmadığını da belirtti.

Kaya, "Bırakamadım, devam ediyor. Matematik dersi veriyorum. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerim var" diye konuştu.

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