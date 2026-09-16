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Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar hayatını kaybetti! Devlet Tiyatroları acı haberi paylaştı: "Değerli çınarımızı kaybettik"

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının duayen ismi Münir Canar, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duyururken, "Kaynanalar" ve "Eyyvah Eyvah" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

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Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar hayatını kaybetti! Devlet Tiyatroları acı haberi paylaştı: "Değerli çınarımızı kaybettik"

Türk sanat dünyası bir değerini daha kaybetti. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SİNEMA VE TELEVİZYON DÜNYASININ DEĞERLİ ÇINARI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla usta sanatçının vefatını duyurdu.

Açıklamada, "Devlet Tiyatrolarının usta ismi, Hocamız Münir Canar'ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar hayatını kaybetti! Devlet Tiyatroları acı haberi paylaştı: "Değerli çınarımızı kaybettik"-3

MÜNİR CANAR KİMDİR?

Münir Canar, 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev almaya başladı.

Uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları çatısı altında pek çok oyunda rol alan ve yönetmenlik yapan Canar, sahne çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar hayatını kaybetti! Devlet Tiyatroları acı haberi paylaştı: "Değerli çınarımızı kaybettik"-4

SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Usta sanatçı, özellikle "Kaynanalar" dizisindeki Katip Kerim karakteri, "Eyyvah Eyvah" ve "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı.

Münir Canar'ın vefatı, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

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