Türk sanat dünyası bir değerini daha kaybetti. Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Münir Canar, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Devlet Tiyatrolarının usta ismi, Hocamız Münir Canar'ı Kaybettik... Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

MÜNİR CANAR KİMDİR?

Münir Canar, 1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev almaya başladı.

Uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları çatısı altında pek çok oyunda rol alan ve yönetmenlik yapan Canar, sahne çalışmalarının yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı.