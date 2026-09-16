Türk müziğinin güçlü isimlerinden Ferhat Göçer , başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

"TARİFSİZ BİR GURUR"

Ünlü sanatçı, yaşadığı gurur dolu anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

Ferhat Göçer, paylaşımında "Bir baba için evladının kendi emeği, disiplini ve azmiyle yolunu çizdiğini görmek tarifsiz bir gurur" ifadelerine yer verdi.