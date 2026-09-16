Ferhat Göçer’den yürekleri ısıtan paylaşım: Oğlu Can’ın büyük başarısı sanatçıyı gözyaşlarına boğdu
Türk müziğinin sevilen ismi Ferhat Göçer, oğlu Can Göçer’in mezuniyet töreninde gurur dolu anlar yaşadı. Dünyanın en prestijli okullarından University College London’ı birincilik derecesiyle bitiren Can’ın başarısını paylaşan ünlü sanatçının o notu kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Türk müziğinin güçlü isimlerinden Ferhat Göçer, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
OĞLUYLA MEZUNİYET KARELERİ
Göçer'in, 2001–2008 yılları arasında Ayla Göksel ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Göçer, eğitim hayatındaki başarısıyla gururlandırdı.
Can Göçer, University College London'da (UCL) Ekonomi ve Politika eğitimini "First-Class Honours" derecesiyle tamamladı.
"TARİFSİZ BİR GURUR"
Ünlü sanatçı, yaşadığı gurur dolu anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı.
Ferhat Göçer, paylaşımında "Bir baba için evladının kendi emeği, disiplini ve azmiyle yolunu çizdiğini görmek tarifsiz bir gurur" ifadelerine yer verdi.
TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK MESAJLARI
Ferhat Göçer ve oğlu Can Göçer'in yer aldığı karelere takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.