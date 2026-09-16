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8. kez ameliyat oldu! Danla Bilic hastane odasındaki son halini sosyal medyada paylaştı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, evindeki iyileşme sürecinin ardından hastane odasından yaptığı paylaşımla yeniden ameliyat olduğunu duyurdu. Bilic'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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8. kez ameliyat oldu! Danla Bilic hastane odasındaki son halini sosyal medyada paylaştı

Makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, 2018 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından kalça bölgesine uygulattığı estetik dolguyla gündem olmuştu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Yaptırdığı "Aquafilling" adlı dolgudan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle daha önce de art arda operasyonlar geçiren Bilic, bir süredir evinde iyileşme sürecini sürdürüyordu. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yeniden operasyon geçirdi.

Danla Bilic hastane odasından yeniden ameliyat olduğunu duyurdu.Danla Bilic hastane odasından yeniden ameliyat olduğunu duyurdu.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Evindeki dinlenme sürecinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir karesini yayınlayan ünlü fenomen, bir kez daha ameliyat masasına yattığını duyurdu. Hastane odasından paylaşımda bulunan Bilic, gönderisine dikkat çeken bir not ekledi.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ameliyat sonrası hastane odasından paylaşım yaptı.Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ameliyat sonrası hastane odasından paylaşım yaptı.

"SABAH BİR AMELİYAT OLUVERDİK"

Sosyal medya hesabından yayınladığı kareye "Sabah bir ameliyat oluverdik dar arada" notunu düşen Bilic, operasyonun kesin nedenine dair ayrıntılı bir açıklamada bulunmadı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yer buldu.

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