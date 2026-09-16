Yaptırdığı "Aquafilling" adlı dolgudan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle daha önce de art arda operasyonlar geçiren Bilic, bir süredir evinde iyileşme sürecini sürdürüyordu. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yeniden operasyon geçirdi.

Danla Bilic hastane odasından yeniden ameliyat olduğunu duyurdu.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Evindeki dinlenme sürecinin ardından sosyal medya hesabından yeni bir karesini yayınlayan ünlü fenomen, bir kez daha ameliyat masasına yattığını duyurdu. Hastane odasından paylaşımda bulunan Bilic, gönderisine dikkat çeken bir not ekledi.