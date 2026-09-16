Bir deri bir kemik kalan Gözde Seda Altuner’in yatak paylaşımına yorum yağmuru! “Teyze modundan çıkmış afet-i devran olmuş”
Oyuncu Gözde Seda Altuner, geçirdiği fiziksel değişimin ardından yeni stiliyle sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Fazla kilolarından kurtularak gardırobunu baştan aşağı yenileyen 44 yaşındaki oyuncunun son paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Çeşitli dizi ve film projelerindeki rolleriyle tanınan 44 yaşındaki oyuncu Gözde Seda Altuner, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle adından söz ettiriyor. Fazla kilolarından kurtulan oyuncu, yeni görünümünün ardından giyim tarzında da değişikliğe gitti.
Verdiği kiloların ardından imajını tazeleyen Altuner, gardırobunu yenileyerek daha farklı stillerde kıyafetler tercih etmeye başladı.
Sosyal medya hesabından art arda kareler paylaşan ünlü oyuncu, son olarak canlı pembe ve kırmızı tonlarında, turuncu çiçek desenli ipek pijama takımıyla objektif karşısına geçti.
Yatak üzerinde bağdaş kurarak soğuk kahvesini yudumladığı pozlardan, terasta doğa manzarasına karşı verdiği karelere kadar doğal ve makyajsız tarzıyla dikkat çeken Altuner, samimi halleriyle takipçilerinin beğenisine sundu.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI
Aktif kullandığı sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınlayan oyuncunun paylaşımları kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.
Altuner'in karelerinin altına gelen kullanıcı yorumları ise şu şekilde yansıdı:
"Güçlü teyzemlikten çıkmış afet-i devran olmuş maşallah"
"Size kilo da çok yakışıyordu"
"Ne kadar güzel olmuşsunuz çabanıza sağlık"
"Muhteşemsin maşallah"
"Diyorsun ki doğdu güneşiniz"