Sıla Türkoğlu'ndan nişan sonrası yeni tatil pozları: "Öyle bir içimden geldi" notuyla sosyal medyayı salladı
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz haftalarda Ata Ayyıldız ile evliliğe ilk adımı atarak nişanlanan Sıla Türkoğlu, tatil sezonundan paylaştığı karelerle magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun samimi ve neşeli tatil pozları, sosyal medyada kısa sürede takipçilerinden tam not aldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle kariyerinin zirve dönemini yaşayan Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın aşkı, iki yıl önce sıcacık bir tesadüfle başlamıştı.
Ayyıldız'ın işletmeciliğini yaptığı kahve ve kahvaltı dükkanında, bir arkadaş grubuyla otururken yolları kesişen ikili, kısa sürede birbirine aşık olmuş ve 1.5 yıldır gözlerden uzak ama dolu dizgin bir ilişki sürdürmüştü.
Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftleri arasında yerini alan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, mutlu birlikteliklerini nişan yoluyla taçlandırdı. Evlilik yolunda ilk büyük adımı atarak yüzükleri takan ünlü çift, bu özel anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.
SADE BİR NİŞAN
Aile arasında sade ve samimi bir törenle nişan yüzüklerini takan Sıla Türkoğlu'nun bu özel karelerine sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuru yağmıştı.
Şimdiden nikah masasına oturacağı tarih merakla beklenen ünlü oyuncu, magazin gündemindeki popülerliğini ve konuşulmaya devam eden konumunu sürdürüyor.
TATİL POZLARIYLA YİNE GÜNDEMDE
Son olarak paylaştığı tatil pozlarıyla adından yeniden söz ettiren Sıla Türkoğlu, doğal halleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.
Paylaşımlarından kısa bir süre sonra takipçilerinden binlerce beğeni alan ünlü oyuncu, gönderisine "Öyle bir içimden geldi" notunu düştü.