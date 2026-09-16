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Sıla Türkoğlu'ndan nişan sonrası yeni tatil pozları: "Öyle bir içimden geldi" notuyla sosyal medyayı salladı

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz haftalarda Ata Ayyıldız ile evliliğe ilk adımı atarak nişanlanan Sıla Türkoğlu, tatil sezonundan paylaştığı karelerle magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun samimi ve neşeli tatil pozları, sosyal medyada kısa sürede takipçilerinden tam not aldı.

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Sıla Türkoğlu'ndan nişan sonrası yeni tatil pozları: "Öyle bir içimden geldi" notuyla sosyal medyayı salladı

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle kariyerinin zirve dönemini yaşayan Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın aşkı, iki yıl önce sıcacık bir tesadüfle başlamıştı.

Sıla Türkoğlu, 30 Ağustos'ta aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.Sıla Türkoğlu, 30 Ağustos'ta aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Ayyıldız'ın işletmeciliğini yaptığı kahve ve kahvaltı dükkanında, bir arkadaş grubuyla otururken yolları kesişen ikili, kısa sürede birbirine aşık olmuş ve 1.5 yıldır gözlerden uzak ama dolu dizgin bir ilişki sürdürmüştü.

Ata Ayyıldız, Ağustos 2025'te İtalya'nın Como Gölü'nde Sıla Türkoğlu'na sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu.Ata Ayyıldız, Ağustos 2025'te İtalya'nın Como Gölü'nde Sıla Türkoğlu'na sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftleri arasında yerini alan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, mutlu birlikteliklerini nişan yoluyla taçlandırdı. Evlilik yolunda ilk büyük adımı atarak yüzükleri takan ünlü çift, bu özel anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.

SADE BİR NİŞAN

Aile arasında sade ve samimi bir törenle nişan yüzüklerini takan Sıla Türkoğlu'nun bu özel karelerine sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuru yağmıştı.

Sıla Türkoğlu'ndan nişan sonrası yeni tatil pozları: "Öyle bir içimden geldi" notuyla sosyal medyayı salladı-4

Şimdiden nikah masasına oturacağı tarih merakla beklenen ünlü oyuncu, magazin gündemindeki popülerliğini ve konuşulmaya devam eden konumunu sürdürüyor.

Sıla Türkoğlu'ndan nişan sonrası yeni tatil pozları: "Öyle bir içimden geldi" notuyla sosyal medyayı salladı-5

TATİL POZLARIYLA YİNE GÜNDEMDE

Son olarak paylaştığı tatil pozlarıyla adından yeniden söz ettiren Sıla Türkoğlu, doğal halleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Fotoğraf: Sıla Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Sıla Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.

Paylaşımlarından kısa bir süre sonra takipçilerinden binlerce beğeni alan ünlü oyuncu, gönderisine "Öyle bir içimden geldi" notunu düştü.

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