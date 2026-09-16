Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle kariyerinin zirve dönemini yaşayan Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız'ın aşkı, iki yıl önce sıcacık bir tesadüfle başlamıştı.

Sıla Türkoğlu, 30 Ağustos'ta aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Ayyıldız'ın işletmeciliğini yaptığı kahve ve kahvaltı dükkanında, bir arkadaş grubuyla otururken yolları kesişen ikili, kısa sürede birbirine aşık olmuş ve 1.5 yıldır gözlerden uzak ama dolu dizgin bir ilişki sürdürmüştü.