SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Erçel'in yeni tarzı takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar yeni görünümünü beğenirken, bazıları ise sarı saç tercihine eleştiriler yöneltti.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

"Her renk herkese yakışmıyor."

"Acaba kendi saçı mı, peruk mu?"

"Her halinle güzelsin."

"Hande'yi görünce sarışınlar kıskandı."