Hande Erçel'in bu halini görenler tanıyamadı: Sarı saçlı tarzı sosyal medyayı yıkıp geçti
Yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Hande Erçel, uzun ve açık renkli sarı peruğuyla bambaşka biri oldu. Siyah kombini ve sıra dışı tarzıyla objektiflere yansıyan ünlü ismin o halleri takipçilerinden binlerce yorum aldı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni bir reklam filmi için kamera karşısına geçti. Çekimlerde farklı bir imaj deneyen Erçel, görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.
SARI SAÇLARIYLA FARKI TARZ
Reklam çekimi sırasında objektiflere yansıyan görüntülerde oyuncunun uzun ve açık renkli sarı saçlarla farklı bir tarza büründüğü görüldü.
Siyah kombiniyle kamera karşısına geçen Erçel'in yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
REKLAM FİLMİ İÇİN İMAJ ÇALIŞMASI
Çekimlerden paylaşılan karelerde Hande Erçel'in sarı peruklu hali ve doğal görünümüyle verdiği pozlar yer aldı.
Oyuncunun bu değişikliğinin reklam filmi için yapılan geçici bir imaj çalışması olduğu öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Erçel'in yeni tarzı takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar yeni görünümünü beğenirken, bazıları ise sarı saç tercihine eleştiriler yöneltti.
Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
"Her renk herkese yakışmıyor."
"Acaba kendi saçı mı, peruk mu?"
"Her halinle güzelsin."
"Hande'yi görünce sarışınlar kıskandı."