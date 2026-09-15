Sefo, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü rapçiye, bir süre önce ikinci kez gözaltına alınan ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski sevgilisi Çağla Boz soruldu.

Sefo, eski sevgilisi Çağla Boz hakkında gazetelere açıklama yaptı. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) SESSİZLİĞİNİ KORUDU Çağla Boz gözaltına alınmadan önce yollarını ayırdıkları konuşulan Sefo, muhabirin, "Güzel başlayan bir ilişkiniz vardı. Bazı sorunlar oldu, erkenden bitirdiniz. Bunları bildiğiniz halde mi ilişkiyi bitirdiniz?" sorusuna, "Bu konuda sessiz kalmak istiyorum" yanıtını verdi.