Sefo ev hapsine çarptırılan Çağla Boz hakkında ilk kez konuştu! Ayrılık sebebi ortaya çıktı: "İlişkimiz bittiği için görüşmedim"
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınıp ev hapsi cezası alan eski sevgilisi Çağla Boz hakkında konuşan ünlü rapçi Sefo sessizliğini bozdu. "Ayrılığımızın bu konuyla bir ilgisi yok" diyen Sefo, sürecin zor olduğunu belirterek merak edilenleri yanıtladı.
Sefo, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü rapçiye, bir süre önce ikinci kez gözaltına alınan ve "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski sevgilisi Çağla Boz soruldu.
SESSİZLİĞİNİ KORUDU
Çağla Boz gözaltına alınmadan önce yollarını ayırdıkları konuşulan Sefo, muhabirin, "Güzel başlayan bir ilişkiniz vardı. Bazı sorunlar oldu, erkenden bitirdiniz. Bunları bildiğiniz halde mi ilişkiyi bitirdiniz?" sorusuna, "Bu konuda sessiz kalmak istiyorum" yanıtını verdi.
"AYRILIĞIMIZIN BU KONUYLA BİR İLGİSİ YOK"
Sürecin devam ettiğini belirten Sefo, "Şu anda karşı taraf da zor bir dönemden geçiyor. Benim görüştüğüm süre içinde kötü biriyle görüşmedim. Bu süreçte kendisiyle ilişkimiz bittiği için görüşmedim. Ayrılığımızın bu konuyla bir ilgisi yok. İkimizin arasında. Birbirimizi tanıdıktan sonraki kararlarımız" dedi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demir gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirilmişti.
İfade işlemlerinin ardından Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demir adliyeye sevk edilmişti.
Emek Emre ve Ünal Demir çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çağla Boz ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.