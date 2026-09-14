Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan Emek Emre ve Ünal Demir, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ünlü avukat Emek Emre

HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında avukat Emek Emre ile oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı. Boz'un adresinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

TABANCA VE 334 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şehir dışında olduğu belirtilen M.Y.Z.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ile 334 adet fişek bulundu.

Ü.D. gözaltına alınırken A.N.V.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.