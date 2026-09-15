Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

DİKKAT ÇEKEN HAYVAN SEVGİSİ

Gezisi sırasında sokak kedilerine de ilgi gösteren Küçükköse, onları severken verdiği karelerle hayvanseverliğini bir kez daha ortaya koydu.