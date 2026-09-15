Hazal Filiz Küçükköse’nin uzun zamandır beklediği an geldi! Tarihi dokusuna hayran kaldığı o şehir neresi?
Uzun zamandır görmek istediği Mardin’e giden Hazal Filiz Küçükköse, tarihi sokaklarda verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun “Sonunda Mardin” notuyla yayınladığı kareler büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi:
Hazal Filiz Küçükköse, uzun zamandır görmek istediği Mardin'i ziyaret etti.
BİRBİRİNDEN ÖZEL KARELER
Tarihi dokusu ve taş mimarisiyle büyülenen güzel oyuncu, şehirde çektiği birbirinden özel kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"SONUNDA MARDİN"
Mardin'in tarihi sokaklarını gezen Küçükköse, gönderisine "Sonunda Mardin" notunu düştü.
TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.
DİKKAT ÇEKEN HAYVAN SEVGİSİ
Gezisi sırasında sokak kedilerine de ilgi gösteren Küçükköse, onları severken verdiği karelerle hayvanseverliğini bir kez daha ortaya koydu.
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin