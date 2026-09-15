Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen’den kraliçesine Boğaz'da sürpriz kutlama: Sevgilisi gözyaşlarına hakim olamadı!
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, "Kraliçem" diye hitap ettiği sevgilisi Stefanie Kim Ladewig için Boğaz'ın en lüks otellerinden birinde unutulmaz bir doğum günü partisi düzenledi. 27'nci yaşını kutlayan Kamerun asıllı Alman model, yıldız futbolcuların ve eşlerinin katıldığı görkemli organizasyonda sevgilisi Osimhen ile pastasını üfleyerek duygusal anlar yaşadı.
Saha içindeki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Galatasaraylı yıldız futbolcu Victor Osimhen, bu kez saha dışındaki jestiyle adından söz ettirdi. Ünlü futbolcu, "Kraliçem" diye hitap ettiği sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in 27'nci yaş günü için kesenin ağzını açtı ve İstanbul Boğazı manzaralı lüks bir mekanda görkemli bir parti organize etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Osimhen'in aylar öncesinden planladığı sürpriz kutlamaya, ünlü çiftin yakın dostları ve futbol dünyasının tanınan isimleri katıldı. Geceye Fanny Neguesha, Melina Demiray, Dalia Özcan ve Tanja Opoku gibi isimler katılırken, Osimhen'i bu özel gününde takım arkadaşı ve Fanny Neguesha'nın eşi Mario Lemina da yalnız bırakmadı.
Sevgilisinin hazırladığı görkemli konsepti ve arkadaşlarını karşısında gören Stefanie Kim Ladewig, gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı.
Makyajsız ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kamerun asıllı Alman model ve sosyal medya fenomeni Stefanie, yeni yaş pastasını sevgilisi Osimhen ile birlikte üfledi.
WOLFSBURG'DA BAŞLAYAN MASALSI AŞK
İkilinin dillere destan aşkının arkasında ise oldukça duygusal bir hikaye yatıyor.
Çift, Osimhen'in 2018-2019 yıllarında Almanya'nın Wolfsburg takımında forma giydiği dönemde tanıştı. Stefanie o yıllarda kulübün amigo kızlarından biriydi. Geçmişinde büyük acılar, kayıplar ve zorluklar atlatan Nijeryalı golcü, Stefanie'yi tanıdıktan sonra hayatına adeta yeni bir sayfa açtı. Birbirlerine sımsıkı sarılan çift, Ekim 2022'de dünyaya gelen Hailey True adındaki kız çocuklarıyla mutluluklarını perçinledi.
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