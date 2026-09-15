Saha içindeki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Galatasaraylı yıldız futbolcu Victor Osimhen, bu kez saha dışındaki jestiyle adından söz ettirdi. Ünlü futbolcu, "Kraliçem" diye hitap ettiği sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in 27'nci yaş günü için kesenin ağzını açtı ve İstanbul Boğazı manzaralı lüks bir mekanda görkemli bir parti organize etti.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır. Sabah'ta yer alan habere göre, Osimhen'in aylar öncesinden planladığı sürpriz kutlamaya, ünlü çiftin yakın dostları ve futbol dünyasının tanınan isimleri katıldı. Geceye Fanny Neguesha, Melina Demiray, Dalia Özcan ve Tanja Opoku gibi isimler katılırken, Osimhen'i bu özel gününde takım arkadaşı ve Fanny Neguesha'nın eşi Mario Lemina da yalnız bırakmadı.