CANLI YAYIN
Geri

Wilma Elles'ten Sağlıklı Yaşam ve Diyet İtirafı: "Aç Kalarak Zayıflanmaz!"

“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Caroline karakteriyle hafızalara kazınan Elles, Levent’te düzenlenen spor etkinliği sonrası kameralar karşısına geçti. Sağlıklı yaşam hakkında açıklamalar yapan Elles, doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Wilma Elles'ten Sağlıklı Yaşam ve Diyet İtirafı: "Aç Kalarak Zayıflanmaz!"

Son dönemde "Mehmed: Fetihler Sultanı", "İllegal Aşk", "Umut", "Revenge Australia" gibi projelerle ekran yolculuğuna devam eden Wilma Elles, geçtiğimiz aylarda kariyer rotasını gastronomi sektörüne çevirmek istediğine yönelik iddialarla magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı.

Alman vatandaşı olan Wilma Elles, 2016 yılında Türk vatandaşı olarak ʺMücellaʺ adını aldı. Alman vatandaşı olan Wilma Elles, 2016 yılında Türk vatandaşı olarak ʺMücellaʺ adını aldı.

Gastronomiye olan merakıyla bilinen ünlü oyuncu Wilma Elles, önceki gün Levent'te bir spor etkinliğine katıldı. Sağlıklı yaşamın yalnızca az yemek ve yoğun spor yapmaktan ibaret olmadığını dile getiren Elles, doğru ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Fotoğraf: Wilma Elles'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Wilma Elles'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Elles, "Bugün burada zayıflamanın, hayal ettiğimiz vücuda kavuşmanın evde aç kalmak olmadığını anlatacağız. Yiyip içip, kendimizi sürekli kısıtlamadan da istediğimiz vücuda kavuşmanın mümkün olduğunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Wilma Elles'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Wilma Elles'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

ANNELERİN YERİ AYRI

Açıklamalarında Türk mutfağına olan hayranlığını da gizlemeyen Elles, dünyanın farklı mutfaklarından yemekler yediklerini ancak Türk yemeklerinin ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Konu annesinin yemeklerine gelince ise esprili bir itirafta bulundu.

Fotoğraf: Wilma Elles'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Wilma Elles'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Elles, "Bütün dünya mutfağından yemekler yiyoruz ama en çok Türk yemeklerini seviyoruz. Ancak annem kadar kimse yemek yapamıyor. Anneler her zaman en iyisi, değil mi?" sözleriyle çevresindekileri gülümsetti.

Fotoğraf: Wilma Elles'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf: Wilma Elles'in sosyal medya hesabından alınmıştır.
Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Wilma Elles, elleriyle yaprak sarması yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen’den kraliçesine Boğaz'da sürpriz kutlama: Sevgilisi gözyaşlarına hakim olamadı!
SONRAKİ HABER

Osimhen'den sevgilisine Boğaz sürprizi!
Sude Kuş
Sude Kuş Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler