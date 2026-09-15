Açıklamalarında Türk mutfağına olan hayranlığını da gizlemeyen Elles, dünyanın farklı mutfaklarından yemekler yediklerini ancak Türk yemeklerinin ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Konu annesinin yemeklerine gelince ise esprili bir itirafta bulundu.

Fotoğraf: Wilma Elles'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

Elles, "Bütün dünya mutfağından yemekler yiyoruz ama en çok Türk yemeklerini seviyoruz. Ancak annem kadar kimse yemek yapamıyor. Anneler her zaman en iyisi, değil mi?" sözleriyle çevresindekileri gülümsetti.