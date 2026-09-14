Dila Tarkan kolunda vazo, kuş ve makarna gezdirdi! Aksesuarlara servet harcadı
Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dila Tarkan; vazo, makarna ve kuş şeklindeki sıra dışı çantalarıyla magazin dünyasını salladı. Katıldığı son düğünde 30 bin liralık vazo çantasıyla boy gösteren sosyetik güzelin, 145 bin liralık makarna çantası ve kuş figürlü tasarımları yeniden sosyal medyanın diline düştü.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, önceki gün katıldığı düğünde tarzıyla dikkat çekti.
VAZO ŞEKLİNDEKİ ÇANTAYA 30 BİN LİRA
Sarı renkli kıyafetini sıra dışı bir çantayla tamamlayan Tarkan, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yapay çiçeklerle hazırlanan ve vazo görünümünü andıran çanta, Dila Tarkan'ın kombinindeki en dikkat çekici parça oldu.
Takvim'den Merve Yurtyapan'ın haberine göre Tarkan'ın, vazo şeklindeki çanta için 30 bin lira ödediği belirtildi.
MAKARNA ÇANTAYA 145 BİN LİRA
Tarkan'ın geçtiğimiz aylarda kullandığı makarna şeklindeki çanta da dikkat çekmişti.
Sosyetik güzelin bu çanta için 145 bin lira ödediği belirtilmişti.
KUŞ ŞEKLİNDEKİ ÇANTA 29 BİN LİRA
Dila Tarkan'ın dikkat çeken aksesuarlarından biri de kuş figürlü çantası olmuştu.
Tarkan'ın kuş şeklindeki çantaya ise 29 bin lira verdiği öğrenilmişti.
SADECE ÇANTALARLA SINIRLI DEĞİL
Dila Tarkan'ın sıra dışı aksesuar tercihleri yalnızca çantalarla da sınırlı kalmadı.
Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Tarkan, daha önce düzenlediği bebek partisinde meyve motiflerinden oluşan özel tasarım şapkasıyla da dikkat çekmişti.