Dila Tarkan ve çok konuşulan yapay çiçeklerle hazırlanan vazo görünümünü andıran çantası (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

VAZO ŞEKLİNDEKİ ÇANTAYA 30 BİN LİRA

Sarı renkli kıyafetini sıra dışı bir çantayla tamamlayan Tarkan, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yapay çiçeklerle hazırlanan ve vazo görünümünü andıran çanta, Dila Tarkan'ın kombinindeki en dikkat çekici parça oldu.

Takvim'den Merve Yurtyapan'ın haberine göre Tarkan'ın, vazo şeklindeki çanta için 30 bin lira ödediği belirtildi.