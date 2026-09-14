İstanbul'da ünlü isimlere operasyon! 5 kişi gözaltına alınmıştı: Çağla Boz ve iki şüpheli adliyede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında oyuncu Çağla Boz da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Çağla Boz, avukat Emek Emre ve Ü.D. adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
5 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine verilen talimatın ardından operasyon için harekete geçildi.
Soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturmayla ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.
ÜNLÜ AVUKAT VE OYUNCU GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında avukat Emek Emre ile oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı. Boz'un adresinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
TABANCA VE 334 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
Şehir dışında olduğu belirtilen M.Y.Z.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ile 334 adet fişek bulundu.
Ü.D. gözaltına alınırken A.N.V.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Gözaltındaki Çağla Boz, avukat Emek Emre ve Ü.D. adliyeye sevk edildi.
OCAK AYINDA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Çağla Boz, 16 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen başka bir operasyon kapsamında da gözaltına alınmıştı.
Söz konusu operasyonda Boz'un evinde yapılan aramada 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği bildirilmişti.
UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Boz'dan alınan kan ve saç örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde de uyuşturucu madde tespit edildiği aktarılmıştı.
ÇAĞLA BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Modellik geçmişinin ardından oyunculuk sektörüne adım atan Çağla Boz, 29 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan güzel oyuncu, doğum yeri İstanbul olmasına karşın aslen Balıkesirlidir.
Kamera önündeki ilk deneyimini 2022 yılında "Aynasız Haluk" sinema filmiyle yaşadı.
Oyuncunun yer aldığı projeler şu şekildedir:
- Aynasız Haluk (Sinema Filmi - 2022)
- Kendi Düşen Ağlamaz (Tuğçe karakteri, TV Dizisi - 2023)
- Limit (Nehir karakteri, Dijital Dizi - 2023)
- Sınır (TV Dizisi - 2023)
- Kör Nokta (Gece Kutlu karakteri, TV Dizisi - 2024)
- Can Borcu (TV Dizisi - 2024)
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