Soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi. Soruşturmayla ilgili yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Ünlü avukat Emek Emre

ÜNLÜ AVUKAT VE OYUNCU GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında avukat Emek Emre ile oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı. Boz'un adresinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

TABANCA VE 334 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şehir dışında olduğu belirtilen M.Y.Z.'nin adresinde yapılan aramada ise 1 adet 9 milimetre çapında tabanca ile 334 adet fişek bulundu.

Ü.D. gözaltına alınırken A.N.V.'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.