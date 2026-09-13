Uzun yıllardır devam eden evlilikleri ve zaman zaman yaptıkları samimi açıklamalarla magazin gündeminde yer alan ünlü çift, bu kez aralarında geçen eğlenceli bir diyalogla dikkat çekti.

Yağmur Atacan

PINAR ALTUĞ'DAN ROMANTİZM SİTEMİ

Eşinin yıllar içindeki değişiminden söz eden Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'ın artık kendisine eskisi kadar romantik jestler yapmadığını dile getirdi.

Altuğ'un bu tatlı sitemine Yağmur Atacan'dan esprili bir yanıt geldi. Atacan, kahkahalar eşliğinde, "Koskoca adamım, ne yapayım bu saatten sonra?" diyerek kendisini savundu.