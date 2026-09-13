Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a romantizm sitemi: "Koskoca adamım ne yapayım" diyerek karşılık verdi
2008 yılından bu yana mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'dan kahkaha dolu açıklamalar geldi. Eşinin eskisi kadar romantik jestler yapmadığını söyleyen Altuğ'un tatlı sitemi ve çiftin "küslük" üzerine yaptığı şaşırtıcı itiraflar sosyal medyada gündem oldu.
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Altuğ ile meslektaşı Yağmur Atacan, 2008 yılında nikah masasına oturdu.
DİKKAT ÇEKEN EĞLENCELİ DİYALOG
Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında Su adını verdikleri kızları dünyaya geldi.
Uzun yıllardır devam eden evlilikleri ve zaman zaman yaptıkları samimi açıklamalarla magazin gündeminde yer alan ünlü çift, bu kez aralarında geçen eğlenceli bir diyalogla dikkat çekti.
PINAR ALTUĞ'DAN ROMANTİZM SİTEMİ
Eşinin yıllar içindeki değişiminden söz eden Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'ın artık kendisine eskisi kadar romantik jestler yapmadığını dile getirdi.
Altuğ'un bu tatlı sitemine Yağmur Atacan'dan esprili bir yanıt geldi. Atacan, kahkahalar eşliğinde, "Koskoca adamım, ne yapayım bu saatten sonra?" diyerek kendisini savundu.
"KÜSERSEM ÇOK PİS KÜSERİM"
Pınar Altuğ, ilişkilerde kırıldığı zaman nasıl davrandığını da anlattı. Ünlü oyuncu, "Küsersem çok pis küserim" sözleriyle dikkat çekerken, Yağmur Atacan da eşinin bu yönünü doğruladı.
"SİLERSEM ÇOK FENA SİLERİM"
Atacan, "Tersi çok pis. Bildiğiniz gibi değil. Siler. Hayatta ararsın bulamazsın" ifadelerini kullandı.
Altuğ ise eşinin sözlerine şu yanıtı verdi:
"Silersem çok fena silerim. Silersem yok sayarım. Ama oraya kolay gelmem."