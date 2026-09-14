Cem Yılmaz baston söylentilerine son noktayı koydu: "Kendim yürüyorum"
Geçirdiği anjiyo operasyonunun ardından elinde bastonla boy göstererek sağlık durumu hakkında panik yaratan Cem Yılmaz, bu kez bastonsuz yakalandı. Aksesuar olarak kullandığı baston tartışmalarına son noktayı koyan komedyen, espriyle karışık sağlık durumunu açıkladı.
Başarılı komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal Yılmaz ile önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de objektiflere yansıdı.
BASTONSUZ KAMERALARA YANSIDI
Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Yılmaz, bir süre kameralara poz verdi.
Daha önce baston kullanırken görüntülenmesiyle gündem olan Cem Yılmaz, bu kez bastonsuz şekilde kameralara yansıdı.
"BU DEFA BASTONUM YOK"
Muhabirlerin fotoğraf isteği üzerine espri yapan ünlü komedyen, "Bu defa bastonum yok. Kendim yürüyorum" dedi.
Yılmaz, daha sonra oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte AVM turuna kaldığı yerden devam etti.
NE OLMUŞTU?
Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan ünlü komedyene anjiyo yapılmış, Yılmaz iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edilmişti.
Yaşadığı sağlık sorununun ardından Yılmaz, Beykoz'daki bir etkinlikte ilk kez görüntülenmişti.
ETKİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN BASTON
Yakın dostları Zafer Algöz ve Uraz Kaygılaroğlu ile etkinliğe katılan Cem Yılmaz'ın baston kullanması dikkat çekmişti. Ünlü komedyen, etkinlikte hayranlarıyla da fotoğraf çektirmişti.
Bastonlu görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Yılmaz'dan açıklama gelmişti.
"BASTON DERKEN?"
Ünlü komedyen, baston koleksiyonunu paylaşarak bastonsuz şekilde rahatça yürüyebildiğini göstermiş ve "Bastonla yürüyor! Allah Allah! Baston derken?" ifadelerini kullanmıştı.
Yılmaz'ın bastonu sağlık problemi nedeniyle değil, aksesuar olarak kullandığı anlaşılmıştı.