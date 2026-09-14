CANLI YAYIN
Geri

Cem Yılmaz baston söylentilerine son noktayı koydu: "Kendim yürüyorum"

Geçirdiği anjiyo operasyonunun ardından elinde bastonla boy göstererek sağlık durumu hakkında panik yaratan Cem Yılmaz, bu kez bastonsuz yakalandı. Aksesuar olarak kullandığı baston tartışmalarına son noktayı koyan komedyen, espriyle karışık sağlık durumunu açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Cem Yılmaz baston söylentilerine son noktayı koydu: "Kendim yürüyorum"

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal Yılmaz ile önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Cem Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Cem Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

BASTONSUZ KAMERALARA YANSIDI

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Yılmaz, bir süre kameralara poz verdi.

Daha önce baston kullanırken görüntülenmesiyle gündem olan Cem Yılmaz, bu kez bastonsuz şekilde kameralara yansıdı.

Cem Yılmaz'ın bastonlu haliCem Yılmaz'ın bastonlu hali

"BU DEFA BASTONUM YOK"

Muhabirlerin fotoğraf isteği üzerine espri yapan ünlü komedyen, "Bu defa bastonum yok. Kendim yürüyorum" dedi.

Yılmaz, daha sonra oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte AVM turuna kaldığı yerden devam etti.

Cem Yılmaz baston söylentilerine son noktayı koydu: "Kendim yürüyorum"-4

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan ünlü komedyene anjiyo yapılmış, Yılmaz iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Yaşadığı sağlık sorununun ardından Yılmaz, Beykoz'daki bir etkinlikte ilk kez görüntülenmişti.

Cem Yılmaz baston söylentilerine son noktayı koydu: "Kendim yürüyorum"-5

ETKİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN BASTON

Yakın dostları Zafer Algöz ve Uraz Kaygılaroğlu ile etkinliğe katılan Cem Yılmaz'ın baston kullanması dikkat çekmişti. Ünlü komedyen, etkinlikte hayranlarıyla da fotoğraf çektirmişti.

Bastonlu görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Yılmaz'dan açıklama gelmişti.

Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımıCem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı

"BASTON DERKEN?"

Ünlü komedyen, baston koleksiyonunu paylaşarak bastonsuz şekilde rahatça yürüyebildiğini göstermiş ve "Bastonla yürüyor! Allah Allah! Baston derken?" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz'ın bastonu sağlık problemi nedeniyle değil, aksesuar olarak kullandığı anlaşılmıştı.

İstanbul'da ünlü isimlere operasyon! 5 kişi hakkında gözaltı kararı: Çağla Boz da gözaltında
SONRAKİ HABER

Çağla Boz gözaltına alındı
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler