Başarılı komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal Yılmaz ile önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Cem Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

BASTONSUZ KAMERALARA YANSIDI

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Yılmaz, bir süre kameralara poz verdi.

Daha önce baston kullanırken görüntülenmesiyle gündem olan Cem Yılmaz, bu kez bastonsuz şekilde kameralara yansıdı.