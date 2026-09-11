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Hayal Köseoğlu ilk sergisini açtı! Nişanlısından aşk dolu itiraf: "Yanında olmak büyük bir ayrıcalık"

Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, Kadıköy’deki bir galeride ilk resim sergisini açarak hayranlarını şaşırttı. Evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nezir Çınarlı’nın gurur dolu sözlerle destek verdiği güzel oyuncu, aşk hayatı ve yeni heyecanı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

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Hayal Köseoğlu ilk sergisini açtı! Nişanlısından aşk dolu itiraf: "Yanında olmak büyük bir ayrıcalık"

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Kadıköy'de bulunan bir galeride ilk sergisini açtı. Sanat hayatında kendisi için özel bir gün yaşadığını belirten Köseoğlu, ilk sergisi olması nedeniyle büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"AMATÖR BİR HEYECAN"

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, yaşadığı heyecanı "amatör bir heyecan" sözleriyle anlattı.

Doğan Savaş'ın haberine göre Köseoğlu'nu bu özel gününde, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nezir Çınarlı da yalnız bırakmadı.

Hayal Köseoğlu ilk sergisini açtı! Nişanlısından aşk dolu itiraf: "Yanında olmak büyük bir ayrıcalık"-3

NİŞANLISINDAN GURUR DOLU SÖZLER

Çınarlı, nişanlısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Çok yetenekli bir nişanlım var. Her aşamada yanında olmak büyük bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Hayal Köseoğlu, ilişkisinde çok sevildiğini dile getirerek her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

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