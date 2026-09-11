Oyuncu Hayal Köseoğlu, Kadıköy'de bulunan bir galeride ilk sergisini açtı. Sanat hayatında kendisi için özel bir gün yaşadığını belirten Köseoğlu, ilk sergisi olması nedeniyle büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Doğan Savaş'ın haberine göre Köseoğlu'nu bu özel gününde, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nezir Çınarlı da yalnız bırakmadı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, yaşadığı heyecanı "amatör bir heyecan" sözleriyle anlattı.

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

NİŞANLISINDAN GURUR DOLU SÖZLER

Çınarlı, nişanlısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Çok yetenekli bir nişanlım var. Her aşamada yanında olmak büyük bir ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Hayal Köseoğlu, ilişkisinde çok sevildiğini dile getirerek her şeyin yolunda gittiğini söyledi.