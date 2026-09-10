Aşk-ı Memnu'nun yıldızı Gülsen Tuncer yaşam mücadelesi veriyor! Film-San Vakfı acı gerçeği duyurdu
'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Arsen Hala karakteriyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'in ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Film-San Vakfı yaptığı açıklamayla acil şifalar dileyerek usta sanatçının amansız bir hastalıkla savaştığını ve dualara ihtiyacı olduğunu duyurdu.
Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Arsen Hala karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta oyuncu Gülsen Tuncer'den sevenlerini üzen haber geldi.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
81 yaşındaki tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tuncer'in ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı.
Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimliğiyle de tanınan Gülsen Tuncer'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Film-San Vakfı tarafından yapıldı.
FİLM-SAN VAKFI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımın ardından usta sanatçının sevenleri de sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaştı.
GÜLSEN TUNCER KİMDİR?
1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Yıldız Kenter ve Ayla Algan gibi usta isimlerden eğitim alan Tuncer, profesyonel tiyatro kariyerine 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun "Zilli Zarife" adlı oyunuyla başladı.
Uzun yıllara yayılan kariyerinde tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde rol alan sanatçı, 'Aşk-ı Memnu'daki Arsen Hala karakteriyle de geniş kitlelerin hafızasında yer edindi.