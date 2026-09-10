Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı, söz yazarı, besteci, sanat yönetmeni ve akademisyen kimliğiyle de tanınan Gülsen Tuncer'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Film-San Vakfı tarafından yapıldı.

81 yaşındaki tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tuncer'in ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Film-San Vakfı'nın son paylaşımı

FİLM-SAN VAKFI'NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın ardından usta sanatçının sevenleri de sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaştı.