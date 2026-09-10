Serdar Ortaç'tan yıllar sonra gelen baba olma itirafı! Eski eşi Chloe Loughnan'a ilk yorum: "Allah analı babalı büyütsün"
Eski eşi Chloe Loughnan'ın hamilelik haberi magazin gündemine bomba gibi düşerken, gözlerin çevrildiği Serdar Ortaç'tan ilk açıklama geldi. Neden baba olmadığını ilk kez anlatan ünlü şarkıcı, "Çok şansım vardı ama istemedim" diyerek geçmişe dair şaşırtıcı gerçeği paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde Chloe Loughnan, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak hamile olduğunu duyurmuştu.
HAMİLELİĞİNE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
Loughnan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, gözler eski eşi Serdar Ortaç'a çevrilmişti. Serdar Ortaç, eski eşinin hamileliğiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.
"ALLAH ANALI BABALI BÜYÜTSÜN"
Ortaç, Chloe Loughnan'ın hamileliğiyle ilgili, "İyi ki evlenmişim, iyi ki o olmuşum. Ama önüme bakıyorum. Allah analı babalı büyütür inşallah" ifadelerini kullandı.
Gazete Magazin'in haberine göre haberi aldığında ne hissettiği sorulan ünlü şarkıcı, "Hiçbir şey hissetmedim ama analı babalı büyütsün. Güzel bir şey. Kısmet onaymış" diye konuştu.Serdar Ortaç'tan Chloe açıklaması!
"BABA OLMAK İSTEDİM"
Serdar Ortaç'a hayatının herhangi bir döneminde baba olmak isteyip istemediği de soruldu. Ünlü şarkıcı bu soruya, "İstedim tabii" yanıtını verdi.
Neden baba olmadığı sorusu üzerine ise Ortaç, "Bilmiyorum, olmadı işte" dedi.
"ÇOK VARDI ŞANSIM"
Gençlik yıllarında baba olmaya hazır olmadığını da anlatan Ortaç, "Çok gençtim ve zıpır zıpırdım. İstemiyordum yani. Yoksa çok vardı şansım" ifadelerini kullandı.