Loughnan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, gözler eski eşi Serdar Ortaç'a çevrilmişti. Serdar Ortaç, eski eşinin hamileliğiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Chloe Loughnan'ın hamilelik pozları

"ALLAH ANALI BABALI BÜYÜTSÜN"

Ortaç, Chloe Loughnan'ın hamileliğiyle ilgili, "İyi ki evlenmişim, iyi ki o olmuşum. Ama önüme bakıyorum. Allah analı babalı büyütür inşallah" ifadelerini kullandı.

Gazete Magazin'in haberine göre haberi aldığında ne hissettiği sorulan ünlü şarkıcı, "Hiçbir şey hissetmedim ama analı babalı büyütsün. Güzel bir şey. Kısmet onaymış" diye konuştu.

Serdar Ortaç'tan Chloe açıklaması!