Prison Break dizisinin yıldızı Amaury Nolasco Türk oyuncularla aynı masada! Serenay Sarıkaya ile ortak proje mi geliyor?
İstanbul Ulus'ta dünyaca ünlü Prison Break yıldızı Amaury Nolasco; Serenay Sarıkaya, Kaan Urgancıoğlu ve Halit Ergenç gibi dev isimlerle aynı mekanda buluştu. Gece sonrası Sarıkaya ve Nolasco'nun Instagram'da birbirini takibe alması "Uluslararası ortak proje mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.
İstanbul Ulus'ta geçtiğimiz gece Serenay Sarıkaya, Kaan Urgancıoğlu, Halit Ergenç, Linet ve Prison Break dizisinin dünyaca ünlü yıldızı Amaury Nolasco aynı mekânda bir araya geldi.
PRİSON BREAK'İN YILDIZI İSTANBUL'DA
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre mekân çıkışında İstanbul'a hayran kaldığını belirten Nolasco, "İstanbul'da harika bir gece geçirdim" derken, Serenay Sarıkaya ise sorulara, "İyiyim sağ olun, çok teşekkür ederim" yanıtını vermekle yetindi.
"ORTAK PROJE Mİ GELİYOR?"
Kameralar karşısındaki bu sessizliğin hemen ardından Sarıkaya ve Nolasco'nun Instagram'da birbirlerini takibe alması, sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük yankı uyandırdı.
"Uluslararası yeni bir ortak proje mi geliyor?" sorularını beraberinde getirdi.
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