İstanbul Ulus'ta geçtiğimiz gece Serenay Sarıkaya, Kaan Urgancıoğlu, Halit Ergenç, Linet ve Prison Break dizisinin dünyaca ünlü yıldızı Amaury Nolasco aynı mekânda bir araya geldi.

Prison Break dizisinin dünyaca ünlü yıldızı Amaury Nolasco (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

PRİSON BREAK'İN YILDIZI İSTANBUL'DA

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre mekân çıkışında İstanbul'a hayran kaldığını belirten Nolasco, "İstanbul'da harika bir gece geçirdim" derken, Serenay Sarıkaya ise sorulara, "İyiyim sağ olun, çok teşekkür ederim" yanıtını vermekle yetindi.