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Mehmet Ali Erbil evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi! Hastaneye kaldırılan ünlü şovmenin son durumu ne?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde prova yaptığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 69 yaşındaki ünlü komedyen, acil operasyona alınarak tıkalı kalp damarına stent takıldı.

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Mehmet Ali Erbil evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi! Hastaneye kaldırılan ünlü şovmenin son durumu ne?

Ünlü şovmen ve komedyen Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.

Mehmet Ali Erbil (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Mehmet Ali Erbil (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Önceki gün evinde prova çalışmaları yaptığı sırada aniden fenalaşan Erbil'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yakınları tarafından acil olarak hastaneye götürülen 69 yaşındaki ünlü şovmene burada hızla müdahale edildi.

Mehmet Ali Erbil evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi! Hastaneye kaldırılan ünlü şovmenin son durumu ne?-3

KALP DAMARINA STENT TAKILDI

Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kalp damarına stent takıldığı öğrenildi.

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde istirahat edeceği belirtildi.

Haber: Evren Abdullahoğlu

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