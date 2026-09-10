Ünlü şovmen ve komedyen Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.

Mehmet Ali Erbil (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Önceki gün evinde prova çalışmaları yaptığı sırada aniden fenalaşan Erbil'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yakınları tarafından acil olarak hastaneye götürülen 69 yaşındaki ünlü şovmene burada hızla müdahale edildi.