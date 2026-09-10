Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"İLK GÜNDEN BERİ EVLENMEYİ İSTİYORDUK"

Nikâhın ardından önceki gün bir davete katılan Düvenci, ilişkisi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"İkinci bir bahar diyebiliriz. Hayat, vazgeçmediğiniz sürece güzel sürprizler sunuyor. Kalbimin bir kız çocuğu gibi çarptığı, çok huzurlu bir ilişkinin içindeyim. Her şey aniden gelişti; zaten ilk günden beri evlenmeyi istiyorduk ve Güçlü bana şubat ayında evlilik teklif etmişti."