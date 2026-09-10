Güçlü Mete ile evlenen Ceyda Düvenci'den mutluluk itirafı: "Kalbimin kız çocuğu gibi çarptığı bir ilişki"
Radyo programcısı Güçlü Mete ile hayatını birleştiren başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, katıldığı davette evlilik sürecine dair detayları paylaştı. Balayı sorularına esprili bir yanıt veren ünlü isim, huzurlu birlikteliğini ve hayatındaki yeni dönemi samimiyetle anlattı.
Oyuncu Ceyda Düvenci, yaklaşık 2,5 yıldır birliktelik yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde kıyılan sade bir nikâhla dünyaevine girmişti.
"İLK GÜNDEN BERİ EVLENMEYİ İSTİYORDUK"
Nikâhın ardından önceki gün bir davete katılan Düvenci, ilişkisi hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"İkinci bir bahar diyebiliriz. Hayat, vazgeçmediğiniz sürece güzel sürprizler sunuyor. Kalbimin bir kız çocuğu gibi çarptığı, çok huzurlu bir ilişkinin içindeyim. Her şey aniden gelişti; zaten ilk günden beri evlenmeyi istiyorduk ve Güçlü bana şubat ayında evlilik teklif etmişti."
"BİZE HER GÜN BALAYI"
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre balayı sorularına "Bize her gün balayı" diyerek esprili bir yanıt veren Düvenci, son dönemde verdiği kilolarla ilgili ortaya atılan iddialara da açıklık getirdi.
"HAYATIMDA İLK KEZ SPORA BAŞLADIM"
Ünlü oyuncu, "Hâlâ 59 kiloyum. Kilo vermedim, sadece hayatımda ilk kez spora başladım. Spor sayesinde vücudum daha sıkı ve toparlanmış görünüyor" diyerek zayıflama iddialarını yalanladı.