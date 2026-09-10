Şarkıcı Nev entübe edildi! Müzisyen arkadaşından açıklama gelmişti
Müzik dünyasının sevilen ismi Nevzat Doğansoy’un karaciğerindeki rahatsızlık sebebiyle acilen yoğun bakım ünitesine sevk edildiği belirtilmişti. Doktorların gözetiminde olan 57 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin yapılan son açıklamada entübe edildiği bilgisi verildi.
Müzik dünyasında "Nev" sahne adıyla tanınan şarkıcı ve söz yazarı Nevzat Doğansoy'dan sevenlerini endişelendiren haber geldi.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI
57 yaşındaki sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenilmişti.
ENTÜBE EDİLDİ
Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının sosyal medya hesabında entübe edildiği bilgisi kamuoyuna duyuruldu.
MÜZİSYEN DOSTU AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Nev'in son sağlık durumuna ilişkin detaylar müzisyen dostu Aslı Gökyokuş'tan saatler önce gelmişti. Gökyokuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Nevzat Doğansoy'un bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek yoğun bakımda olduğunu doğrulamıştı.
Nev'in, yaşadığı sağlık sorunlarını yalnızca yakın çevresine paylaşmayı tercih ettiğini belirten Aslı Gökyokuş, yakın çevresinin de bu sebeple herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti.
'BİR SÜREDİR CİDDİ SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR'
Müzisyen Gökyokuş, dostu Nevzat Doğansoy'un sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada şu notlarla paylaşım yapmıştı: "Çok sevgili dostumuz Nev'in hastanede ve yoğun bakımda olduğu bilgisi doğru arkadaşlar. Nevzat bir süredir ciddi sağlık sorunları ile boğuşuyor, oldukça zor zamanlardan geçiyordu. Bu süreci sadece yakın dostları ile paylaşarak kendi içinde yaşamayı seçtiği için de 1 haftadır hastanede olmasına rağmen ona saygımızdan ne iş arkadaşları ne de bizler buradan bir paylaşım yapmayı uygun bulmadık."
'DEĞERLERİ İYİYE DOĞRU GİDİYOR'
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Nevzat Doğansoy, sevenlerini korkutmuştu. Takipçilerinin yüreğine su serpen açıklama yapan Gökyokuş sözlerine şunları da eklemişti: Seveni, dinleyeni çok olan dostumuzu merak eden sizler için şu an için yoğun bakımda bilgisi verilmişti.
NEV KİMDİR?
24 Aralık 1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Nevzat Doğansoy, müziğe çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitarla ilgilenmeye başlayan sanatçı, 1995 yılında Chantage grubuyla sahne almaya başladı.
Nev, 2000 yılında Teoman'ın davetiyle çıktığı Türkiye turnesiyle daha geniş kitleler tarafından tanındı. İlk albümü "Her Şeye Rağmen" ile dikkat çeken sanatçı, özellikle albümde yer alan "Zor" şarkısıyla büyük çıkış yakaladı.
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