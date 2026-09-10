Nev'in, yaşadığı sağlık sorunlarını yalnızca yakın çevresine paylaşmayı tercih ettiğini belirten Aslı Gökyokuş, yakın çevresinin de bu sebeple herhangi bir açıklama yapmadığını belirtti.

'BİR SÜREDİR CİDDİ SAĞLIK SORUNLARIYLA UĞRAŞIYOR'

Müzisyen Gökyokuş, dostu Nevzat Doğansoy'un sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada şu notlarla paylaşım yapmıştı: "Çok sevgili dostumuz Nev'in hastanede ve yoğun bakımda olduğu bilgisi doğru arkadaşlar. Nevzat bir süredir ciddi sağlık sorunları ile boğuşuyor, oldukça zor zamanlardan geçiyordu. Bu süreci sadece yakın dostları ile paylaşarak kendi içinde yaşamayı seçtiği için de 1 haftadır hastanede olmasına rağmen ona saygımızdan ne iş arkadaşları ne de bizler buradan bir paylaşım yapmayı uygun bulmadık."