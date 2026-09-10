Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz tavlada şov yaptı: Babasıyla neşeli karesini paylaştı
Çanakkale'de geçirdiği kalp krizi sonrası geçirdiği operasyonla sağlığına kavuşan Cem Yılmaz, sosyal medyadan babasıyla tavla oynadığı keyifli bir kareyi paylaştı. Skoru "7-1" notuyla yayınlayan ünlü komedyenin neşeli ve formda halleri sevenlerini sevindirdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri zaman zaman takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
BABASIYLA SAMİMİ KARE
Tedavi sürecinin ardından gün geçtikçe eski formuna kavuşan Yılmaz'dan bu kez keyifli bir paylaşım geldi. Babası Arif Yılmaz ile tavla oynarken çekilen bir kareyi sosyal medya hesabında yayımlayan komedyen, fotoğrafa "7-1" notunu düştü.
SEVENLERİNDEN ÇOK SAYIDA YORUM
Baba-oğulun neşeli anları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Cem Yılmaz'ın keyfinin yerinde olması da sevenlerini sevindirdi.
NE OLMUŞTU?
Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan yazlık evinde rahatsızlanmış ve kalp krizi geçirdiği belirtilmişti.
İlk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz'a, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından müdahale edilmişti.
40 DAKİKA SÜREN BALON İLE STENT İŞLEMİ
Ünlü komedyene el bileğinden gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren balon ile stent işlemi uygulanmıştı. Yılmaz, iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edilmişti.
Sağlık probleminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini duyurmuştu. Kendisine destek mesajı gönderenlere teşekkür eden ünlü isim, düzenli sağlık kontrollerinin önemine de dikkat çekmişti.