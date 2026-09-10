40 DAKİKA SÜREN BALON İLE STENT İŞLEMİ

Ünlü komedyene el bileğinden gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 dakika süren balon ile stent işlemi uygulanmıştı. Yılmaz, iki günlük takip sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Sağlık probleminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini duyurmuştu. Kendisine destek mesajı gönderenlere teşekkür eden ünlü isim, düzenli sağlık kontrollerinin önemine de dikkat çekmişti.