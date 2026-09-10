Kontrollerin ardından Erbil'in kalp damarına stent takıldığı ve tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi kısa süre içinde sosyal medyada yayılmıştı.

Önceki gün evinde prova çalışmaları yaptığı sırada aniden fenalaşan Erbil'in kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından acil olarak hastaneye götürüldüğü aktarılmıştı.

BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Çarkıfelek" başta olmak üzere "Bir Başka Gece" ve "Evet-Hayır" gibi dönemin öne çıkan yarışma ile eğlence programlarında adından sıkça bahsettiren Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkutmuştu.