CANLI YAYIN
Geri

Mehmet Ali Erbil kalp krizi iddialarına yalanlama! “Böyle bir durum söz konusu değil”

Kısa sürede yayılan kalp krizi iddialarının ardından 69 yaşındaki ünlü şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi'den açıklama geldi. Söz konusu kalp krizi iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mehmet Ali Erbil kalp krizi iddialarına yalanlama! “Böyle bir durum söz konusu değil”

Ünlü şovmen ve komedyen Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu.

Mehmet Ali Erbil (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Mehmet Ali Erbil (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI

Önceki gün evinde prova çalışmaları yaptığı sırada aniden fenalaşan Erbil'in kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından acil olarak hastaneye götürüldüğü aktarılmıştı.

Kontrollerin ardından Erbil'in kalp damarına stent takıldığı ve tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi kısa süre içinde sosyal medyada yayılmıştı.

Mehmet Ali Erbil kalp krizi iddialarına yalanlama! “Böyle bir durum söz konusu değil”-3

BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Çarkıfelek" başta olmak üzere "Bir Başka Gece" ve "Evet-Hayır" gibi dönemin öne çıkan yarışma ile eğlence programlarında adından sıkça bahsettiren Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkutmuştu.

Mehmet Ali Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi'nin paylaşımıMehmet Ali Erbil'in basın danışmanı Perim Özgeldi'nin paylaşımı

Kısa sürede yayılan iddialar sonrası ünlü şovmenin basın danışmanı yüreklere su serpti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Perim Özgeldi durumu, "Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullanarak açıkladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Ali Erbil kalp krizi iddialarına yalanlama! “Böyle bir durum söz konusu değil”-5 Mehmet Ali Erbil kalp krizi iddialarına yalanlama! “Böyle bir durum söz konusu değil”-6 Mehmet Ali Erbil kalp krizi iddialarına yalanlama! “Böyle bir durum söz konusu değil”-7

Anne olmaya hazırlanan Beril Pozam’dan güldüren paylaşım: "Kocamın pantolonu: 1"
SONRAKİ HABER

Beril Pozam'dan esprili hamilelik paylaşımı

 Prison Break dizisinin yıldızı Amaury Nolasco Türk oyuncularla aynı masada! Serenay Sarıkaya ile ortak proje mi geliyor?
ÖNCEKİ HABER

Serenay Sarıkaya ile Amaury Nolasco Instagram'da takipleşti
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler