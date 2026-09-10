Mehmet Ali Erbil kalp krizi iddialarına yalanlama! “Böyle bir durum söz konusu değil”
Kısa sürede yayılan kalp krizi iddialarının ardından 69 yaşındaki ünlü şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi'den açıklama geldi. Söz konusu kalp krizi iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu aktardı.
Ünlü şovmen ve komedyen Mehmet Ali Erbil, yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkutmuştu.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI
Önceki gün evinde prova çalışmaları yaptığı sırada aniden fenalaşan Erbil'in kalp krizi geçirdiği ve yakınları tarafından acil olarak hastaneye götürüldüğü aktarılmıştı.
Kontrollerin ardından Erbil'in kalp damarına stent takıldığı ve tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi kısa süre içinde sosyal medyada yayılmıştı.
BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL
Çarkıfelek" başta olmak üzere "Bir Başka Gece" ve "Evet-Hayır" gibi dönemin öne çıkan yarışma ile eğlence programlarında adından sıkça bahsettiren Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkutmuştu.
Kısa sürede yayılan iddialar sonrası ünlü şovmenin basın danışmanı yüreklere su serpti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Perim Özgeldi durumu, "Mehmet Ali Bey gayet iyi, sağlığı yerinde. Böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullanarak açıkladı.
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