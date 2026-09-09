Anne olmaya hazırlanan Beril Pozam’dan güldüren paylaşım: "Kocamın pantolonu: 1"
Dizi setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Beril Pozam ve Ersin Arıcı çifti, ailelerini büyütmeye hazırlanıyor. Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncunun eşinin bol pantolonuyla verdiği esprili pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.
Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş, ünlü çift Ağustos 2024'te dünyaevine girmişti.
ESPRİLİ PAYLAŞIM
Mutlu evlilikleriyle adlarından sıkça söz ettiren çiftten Beril Pozam, bugün yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Anne olmaya hazırlanan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Hamilelik sürecinde tarzından ödün vermeyen ünlü oyuncu, günlük kombinini esprili bir notla paylaştı.
GÜNLÜK KOMBİNİYLE OBJEKTİF KARŞISINDA
Bol kesim pantolon, beyaz gömlek ve rahat ayakkabılarıyla objektif karşısına geçen oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:
"Hamilelik pantolonu: 0, kocamın pantolonu: 1"
BEBEK MÜJDESİNİ SOSYAL MEDYADAN VERMİŞLERDİ
Ünlü çiftten geçtiğimiz dönemde hamilelik haberi gelmişti.
Ersin Arıcı ve Beril Pozam, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıklamıştı.
"BİZİM OLAN HER ŞEY YAŞIYOR"
"Bizim olan her şey yaşıyor iki yıldır ve ailemiz büyüyor" notunu düşerek bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü buzdolabına yapıştırdıkları kareyi paylaşan çifte tebrik yorumları yağmıştı.
İlayda Alişan, Afra Saraçoğlu ve Emre Altuğ gibi ünlü isimler de ikiliye bu mutlu anlarında tebrik mesajlarıyla eşlik etmişti.