Ersin Arıcı ve Beril Pozam, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıklamıştı.

Bebek müjdesini verdikleri paylaşım

"BİZİM OLAN HER ŞEY YAŞIYOR"

"Bizim olan her şey yaşıyor iki yıldır ve ailemiz büyüyor" notunu düşerek bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü buzdolabına yapıştırdıkları kareyi paylaşan çifte tebrik yorumları yağmıştı.

İlayda Alişan, Afra Saraçoğlu ve Emre Altuğ gibi ünlü isimler de ikiliye bu mutlu anlarında tebrik mesajlarıyla eşlik etmişti.