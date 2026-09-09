Sümeyye Aydoğan Nişantaşı'da görüntülendi! Ezber bozan yanıt: "Tanınan biri olması fark etmez"
Nişantaşı’nda tarzıyla bakışları üzerinde toplayan güzel oyuncu Sümeyye Aydoğan, iş toplantısı öncesi ayaküstü soruları yanıtladı. Özel hayatına dair samimi açıklamalar yapan Aydoğan, partnerinin ünlü olup olmamasının fark etmeyeceğini söyleyerek ilişki kriterini açıkladı.
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Sümeyye Aydoğan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, bir iş toplantısına gideceğini belirtti.
"BİRÇOK ÜLKEYİ GÖRME FIRSATIM OLDU"
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre yaz tatili hakkında konuşan Aydoğan, "Yaz çok güzel geçti ve bol bol gezdim. Tatilleri tükettim; birçok ülkeyi görme fırsatım oldu. Şimdi işe dönme vakti, seti özledim" dedi.
"SİZLERLE PAYLAŞIRIM"
Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren oyuncu, "Partnerimin tanınan biri ya da tanınmayan biri olması benim için fark etmez. Hayatımda biri olursa mutluluğumu sizlerle paylaşırım ancak özel hayatımı kamera önünde yaşamayı sevmiyorum" şeklinde konuştu.
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