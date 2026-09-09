Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre yaz tatili hakkında konuşan Aydoğan, "Yaz çok güzel geçti ve bol bol gezdim. Tatilleri tükettim; birçok ülkeyi görme fırsatım oldu. Şimdi işe dönme vakti, seti özledim" dedi.

"SİZLERLE PAYLAŞIRIM"

Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren oyuncu, "Partnerimin tanınan biri ya da tanınmayan biri olması benim için fark etmez. Hayatımda biri olursa mutluluğumu sizlerle paylaşırım ancak özel hayatımı kamera önünde yaşamayı sevmiyorum" şeklinde konuştu.