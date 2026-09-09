Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı’dan düğün açıklaması: "Her an olabilir"
Geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı çifti, Cihangir’de objektiflere takıldı. Yoğun bir iş temposunda olduklarını belirten ünlü çift, merakla beklenen düğün tarihi sorularına kaçamak yanıt verdi.
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı çifti, bir süredir devam eden ilişkilerini nişanla taçlandırdı. Ünlü çift, önceki gün Cihangir'de görüntülendi.
DÜĞÜN TARİHİ NE ZAMAN?
Derya Şensoy, "Yağız'ın işleri vardı, onları halledip gelmişken bir kahve içtik" dedi.
Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftten Konyalı, "Yüzükler takıldı; şu an iş yoğunluğumuz var. Bir sürü iş güç var. Düğün olacağı zaman haberiniz olur" diyerek güldü.
"HER AN OLABİLİR AMA BİRAZ İŞLERİMİZ VAR"
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Derya Şensoy ise "Sakladığımız bir cevap değil bu. Her an olabilir ama biraz işlerimiz var. Müsait bir anda planlayacağız" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Çiftin aşk yolculuğu, Yağız Can Konyalı'nın geçtiğimiz yıl yaptığı romantik evlilik teklifiyle başlamıştı. Şensoy'un "Evet" yanıtının ardından ilişkilerini daha görünür hale getiren ikili, Atina tatilinden yaptıkları paylaşımlarla da dikkat çekmişti.
Derya Şensoy, daha önce iş insanı Celal Can Algül ile dört yıl süren ilişkisinin sona ermesinin ardından bir süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamıştı. Yağız Can Konyalı ile yakaladığı mutlulukla yeniden gündeme gelen oyuncunun düğün tarihi ise henüz netlik kazanmadı.