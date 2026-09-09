Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı çifti, bir süredir devam eden ilişkilerini nişanla taçlandırdı. Ünlü çift, önceki gün Cihangir'de görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftten Konyalı, "Yüzükler takıldı; şu an iş yoğunluğumuz var. Bir sürü iş güç var. Düğün olacağı zaman haberiniz olur" diyerek güldü.

Derya Şensoy, "Yağız'ın işleri vardı, onları halledip gelmişken bir kahve içtik" dedi.

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı çifti Cihangir'de görüntülendi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"HER AN OLABİLİR AMA BİRAZ İŞLERİMİZ VAR"

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Derya Şensoy ise "Sakladığımız bir cevap değil bu. Her an olabilir ama biraz işlerimiz var. Müsait bir anda planlayacağız" ifadelerini kullandı.