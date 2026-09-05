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Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç evlilik yolunda: Bebek'teki gelinlik atölyesi ziyareti nikah iddialarını güçlendirdi

Yaklaşık 1,5 yıldır doludizgin bir ilişki yaşayan oyuncu Özgü Kaya ile popçu Murat Dalkılıç çifti, evlilik yolunda geri sayıma geçti. Ailelerin tanışmasının ardından düğün hazırlıklarına hız veren ikiliden Özgü Kaya'nın Bebek'teki özel bir gelinlik atölyesini ziyaret etmesi, yakın zamanda kıyılacak sürpriz nikah iddialarını güçlendirdi.

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Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç evlilik yolunda: Bebek'teki gelinlik atölyesi ziyareti nikah iddialarını güçlendirdi

TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, ailelerin tanışmasının ardından evlilik hazırlıklarına hız veren Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç çifti imza atmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncunun Bebek'te bir gelinlik atölyesini ziyaret etmesi iddiaları tescilledi.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

Oyuncu Özgü Kaya ve popçu Murat Dalkılıç, yaklaşık 1,5 yıldır mutlu ve doludizgin bir birliktelik sürdürüyor. İlişkilerini her fırsatta "iki delinin uyumu" olarak tanımlayan ikili, geçtiğimiz dönemde ailelerini de bir araya getirerek evlilik yolunda ciddi bir adım atmıştı.

Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç evlilik yolunda: Bebek'teki gelinlik atölyesi ziyareti nikah iddialarını güçlendirdi-3

Dalkılıç'ın sevgilisinin dizi çekimleri için Ayvalık'a taşınması da çiftin birbirine olan bağlılığını gözler önüne sermişti. İlişkideki bu ciddi adımlar, Dalkılıç'ın geçmişteki çarpıcı açıklamalarını yeniden akıllara getirdi.

Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç evlilik yolunda: Bebek'teki gelinlik atölyesi ziyareti nikah iddialarını güçlendirdi-4

BABA OLMAYI İSTİYORDU

Geçtiğimiz dönemlerde verdiği röportajlarda net bir şekilde aile kurmak istediğini belirten ünlü popçu, "Baba olmayı çok istiyorum" diyerek bu özlemini açıkça dile getirmişti. Dalkılıç'ın yıllardır süregelen bu baba olma arzusu ve yaşanan mutlu birliktelik, son gelişmeyle birlikte taçlandı.

Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç evlilik yolunda: Bebek'teki gelinlik atölyesi ziyareti nikah iddialarını güçlendirdi-5

Oyuncu Özgü Kaya'nın İstanbul Bebek'teki özel bir gelinlik ve nikah aksesuarları atölyesini ziyaret ederek beyaz tasarımları kadrajına alması, evlilik iddialarını güçlendirdi. Kaya'nın bu hamlesi, ünlü çiftin çok yakında sürpriz bir nikah haberi verebileceği ihtimalini güçlendirdi.

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