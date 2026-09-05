TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, ailelerin tanışmasının ardından evlilik hazırlıklarına hız veren Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç çifti imza atmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncunun Bebek'te bir gelinlik atölyesini ziyaret etmesi iddiaları tescilledi.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Oyuncu Özgü Kaya ve popçu Murat Dalkılıç, yaklaşık 1,5 yıldır mutlu ve doludizgin bir birliktelik sürdürüyor. İlişkilerini her fırsatta "iki delinin uyumu" olarak tanımlayan ikili, geçtiğimiz dönemde ailelerini de bir araya getirerek evlilik yolunda ciddi bir adım atmıştı.