Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç evlilik yolunda: Bebek'teki gelinlik atölyesi ziyareti nikah iddialarını güçlendirdi
Yaklaşık 1,5 yıldır doludizgin bir ilişki yaşayan oyuncu Özgü Kaya ile popçu Murat Dalkılıç çifti, evlilik yolunda geri sayıma geçti. Ailelerin tanışmasının ardından düğün hazırlıklarına hız veren ikiliden Özgü Kaya'nın Bebek'teki özel bir gelinlik atölyesini ziyaret etmesi, yakın zamanda kıyılacak sürpriz nikah iddialarını güçlendirdi.
TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, ailelerin tanışmasının ardından evlilik hazırlıklarına hız veren Özgü Kaya ve Murat Dalkılıç çifti imza atmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncunun Bebek'te bir gelinlik atölyesini ziyaret etmesi iddiaları tescilledi.
Oyuncu Özgü Kaya ve popçu Murat Dalkılıç, yaklaşık 1,5 yıldır mutlu ve doludizgin bir birliktelik sürdürüyor. İlişkilerini her fırsatta "iki delinin uyumu" olarak tanımlayan ikili, geçtiğimiz dönemde ailelerini de bir araya getirerek evlilik yolunda ciddi bir adım atmıştı.
Dalkılıç'ın sevgilisinin dizi çekimleri için Ayvalık'a taşınması da çiftin birbirine olan bağlılığını gözler önüne sermişti. İlişkideki bu ciddi adımlar, Dalkılıç'ın geçmişteki çarpıcı açıklamalarını yeniden akıllara getirdi.
BABA OLMAYI İSTİYORDU
Geçtiğimiz dönemlerde verdiği röportajlarda net bir şekilde aile kurmak istediğini belirten ünlü popçu, "Baba olmayı çok istiyorum" diyerek bu özlemini açıkça dile getirmişti. Dalkılıç'ın yıllardır süregelen bu baba olma arzusu ve yaşanan mutlu birliktelik, son gelişmeyle birlikte taçlandı.
Oyuncu Özgü Kaya'nın İstanbul Bebek'teki özel bir gelinlik ve nikah aksesuarları atölyesini ziyaret ederek beyaz tasarımları kadrajına alması, evlilik iddialarını güçlendirdi. Kaya'nın bu hamlesi, ünlü çiftin çok yakında sürpriz bir nikah haberi verebileceği ihtimalini güçlendirdi.Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya ilişkisi nasıl başladı?