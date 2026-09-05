"Sabah Şekerleri" adlı programın sunuculuğunu yaptığı sırada tanınan Düvenci, kariyerinde birçok dizide rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandıran ünlü oyuncu, yaklaşık iki buçuk yıldır aşk yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile hayatını birleştirdi.