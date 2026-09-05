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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi: Stockholm'deki sade nikâhtan yeni kareler geldi

Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, geçen hafta Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Çiftin nikah anlarına ait yeni kareleri sosyal medya hesabında paylaşmasıyla beraber hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi: Stockholm'deki sade nikâhtan yeni kareler geldi

"Sabah Şekerleri" adlı programın sunuculuğunu yaptığı sırada tanınan Düvenci, kariyerinde birçok dizide rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandıran ünlü oyuncu, yaklaşık iki buçuk yıldır aşk yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile hayatını birleştirdi.

Fotoğraf, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.

Mutluluğu yeniden yakalayan Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile olan ilişkisini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Fotoğraf, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.

" ROMANTİK KARELERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI "

İkilinin en özel anlarından oluşan kareler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Fotoğraf, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.

Gözlerindeki mutluluk karelere sığmayan ünlü çiftin bu samimi pozları, takipçilerini adeta mest ederek yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Fotoğraf, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraf, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabından alınmıştır.

Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'nin neşe dolu anları sosyal medyayı sallarken sevenlerinden, "Hayat size hep mutluluk getirsin", "Ömür boyu sürsün, daim olsun" gibi çok sayıda yorum geldi.

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