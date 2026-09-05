Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete evlendi: Stockholm'deki sade nikâhtan yeni kareler geldi
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, geçen hafta Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Çiftin nikah anlarına ait yeni kareleri sosyal medya hesabında paylaşmasıyla beraber hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"Sabah Şekerleri" adlı programın sunuculuğunu yaptığı sırada tanınan Düvenci, kariyerinde birçok dizide rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini 2023 yılında sonlandıran ünlü oyuncu, yaklaşık iki buçuk yıldır aşk yaşadığı radyo programcısı Güçlü Mete ile hayatını birleştirdi.
Mutluluğu yeniden yakalayan Ceyda Düvenci, Güçlü Mete ile olan ilişkisini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
" ROMANTİK KARELERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI "
İkilinin en özel anlarından oluşan kareler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Gözlerindeki mutluluk karelere sığmayan ünlü çiftin bu samimi pozları, takipçilerini adeta mest ederek yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'nin neşe dolu anları sosyal medyayı sallarken sevenlerinden, "Hayat size hep mutluluk getirsin", "Ömür boyu sürsün, daim olsun" gibi çok sayıda yorum geldi.