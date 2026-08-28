Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya ilişkisi nasıl başladı? "Dükkana arkadaş girdik sevgili çıktık"

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, 'Anne Biz Egelerdeyiz' programında hem özel hayatına hem de bilinmeyen mesleki geçmişine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan ünlü şarkıcı, oyunculuk kariyerini yönetirken yaptığı hataları ve oyuncu Özgü Kaya ile başlayan ilişkisini anlattı.

Fotoğraflar: Sosyal medya "DÜKKANA ARKADAŞ GİRDİK, SEVGİLİ ÇIKTIK" Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, ilişkilerinin başlama anını şu sözlerle dile getirdi: "Suadiye'de, bizim dükkanda başladı. Gece oraya arkadaş olarak gittik. Sohbet ederken 'Aşık mı oluyorum?' diye düşünmeye başladım. Çok seviyeli girdiğimiz o dükkandan gecenin sonunda el ele çıktık"