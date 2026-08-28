Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya ilişkisi nasıl başladı? "Dükkana arkadaş girdik sevgili çıktık"
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, katıldığı programda hem oyuncu sevgilisi Özgü Kaya ile olan ilişkisinin başlangıç hikayesini hem de mezunu olduğu oyunculuk mesleğindeki büyük pişmanlığını samimiyetle anlattı.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, 'Anne Biz Egelerdeyiz' programında hem özel hayatına hem de bilinmeyen mesleki geçmişine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan ünlü şarkıcı, oyunculuk kariyerini yönetirken yaptığı hataları ve oyuncu Özgü Kaya ile başlayan ilişkisini anlattı.
"DÜKKANA ARKADAŞ GİRDİK, SEVGİLİ ÇIKTIK"
Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, ilişkilerinin başlama anını şu sözlerle dile getirdi:
"Suadiye'de, bizim dükkanda başladı. Gece oraya arkadaş olarak gittik. Sohbet ederken 'Aşık mı oluyorum?' diye düşünmeye başladım. Çok seviyeli girdiğimiz o dükkandan gecenin sonunda el ele çıktık"
Sevgilisi Özgü Kaya ile karakter olarak birbirlerinden çok farklı olduklarını vurgulayan şarkıcı, "Biz aslında Özgü ile siyahla beyaz gibiyiz. Günlerimiz birbirimize sürekli şaşırmakla geçiyor. Sanki birimiz Afrika'dan, birimiz Grönland'dan gibiyiz. Uç noktalarda iki insan" açıklamasında bulundu.
"BEDAVA OYNADIM, KARİYERİM KALMADI"
İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Dalkılıç, eğitimini aldığı mesleği yaparken doğru strateji izleyemediğini belirtti. Yaşadığı pişmanlığı aktaran ünlü isim, duygularını şöyle özetledi:
"Arkadaşlarımın işlerinde, komedi filmlerinde bedava oynadım. Oyunculuk kariyerim kalmadı bu yüzden. Aslında buradan bir kariyer yaratabilirdim. Sonra 'Çok güzel olabilecek bir şeyi kaçırmışım' dedim."
YAPIMCILIĞA YÖNELDİ
Oyunculukta aradığını bulamayınca 2016 yılında yapımcılık alanına adım attığını söyleyen sanatçı, "Hayattaki en büyük yeteneğim bu. Ben en güzel fikri en güzel şekilde kurarım, sonra onu en iyi şekilde yapabileceklere teslim ederim" sözleriyle yeteneğine olan inancını dile getirdi. Ünlü şarkıcı daha önce 'Dünya Hali', 'Bizans Oyunları: Geym of Bizans' ve 'Doru' gibi projelerde rol almıştı.