"Ah Geceler", "Git Yoluna" ve "Acı Veriyor" gibi şarkılarıyla ses getiren Seda Sayan, renkli kişiliği ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Müzik kariyerinin yanı sıra hem televizyonda yayın yapan hem de YouTube programı bulunan Seda Sayan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Fotoğraf, Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır. Son olarak Aydın'da sahne alan sanatçı, sevenleriyle birlikte keyifli anlar geçirdi, eşi Çağlar Ökten'in sahneye çıkmasıyla birlikte renkli ve romantik anlar yaşandı. Bu anlar, sosyal medyada hayranları tarafından ilgi odağı oldu.