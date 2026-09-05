Seda Sayan ve Çağlar Ökten sahnede romantik anlar yaşadı: Sayan’ın çocuksu tepkisi ilgi odağı oldu
2022 yılında Çağlar Ökten’le nikah masasına oturan Seda Sayan, Aydın Kuşadası’nda sahne aldı. Mutlulukları hız kesmeden süren çiftin sahnedeki romantik halleri sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.
"Ah Geceler", "Git Yoluna" ve "Acı Veriyor" gibi şarkılarıyla ses getiren Seda Sayan, renkli kişiliği ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor. Müzik kariyerinin yanı sıra hem televizyonda yayın yapan hem de YouTube programı bulunan Seda Sayan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor ve takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Son olarak Aydın'da sahne alan sanatçı, sevenleriyle birlikte keyifli anlar geçirdi, eşi Çağlar Ökten'in sahneye çıkmasıyla birlikte renkli ve romantik anlar yaşandı. Bu anlar, sosyal medyada hayranları tarafından ilgi odağı oldu.
"AŞK DOLU BAKIŞLAR"
"Benden bir şey isteyince yanağımı mı okşuyorsun?" diye soran Çağlar Ökten'e Seda Sayan'ın verdiği çocuksu tepki ve mimikler sevenlerinin ilgi odağı oldu. Birbirlerine olan hayranlıkları gözlerinden okunan ikili, izleyenleri büyüledi.
Nikah masasından bu yana uyumlarıyla örnek olan ünlü çift, mutluluklarını sosyal medyaya taşımaya devam ediyor. Aralarındaki kopmaz bağı her fırsatta gözler önüne seren ikili, bu kez de samimi kareleriyle adeta düşman çatlattı.
"SIKI DOSTTAN GECİKMEYEN YORUM"
Katıldığı programda Safiye Soyman ile arasındaki bağı anlatan Sayan, dostluklarının 30 yıla dayandığını söylemişti. 30 yıllık yakın dostu Safiye Soyman'dan da övgü dolu yorum gecikmedi.
Yakın arkadaşının paylaşımına sessiz kalmayan Soyman, "Allah'ım bu nasıl güzellik, Allah seni nazarlardan saklasın. Canım benim, canım mavişim, nasılsın? Güzel yakışmış hem kostüm, hem sen! Allah seni nazardan korusun, canım canım benim, Barbiem" sözleriyle hayranlığını dile getirdi.