Fadik Sevin Atasoy’un ünü sınırları aştı: İtalya’dan sevgi yağmuru
Bir dönem atv ekranlarına damga vuran “Kardeşlerim” dizisiyle hafızalara kazınan Fadik Sevin Atasoy’un ünü sınırları aştı. Dizinin İtalya’da yayınlanmasıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu, Şengül karakteriyle İtalyanların gönlünü fethetti. İtalyanca videosuyla takipçilerini mest eden Atasoy’a mesaj yağarken, İtalyan hayranları ünlü oyuncuyu “İtalyan annesi” ilan etti.
Bir dönem atv ekranlarına damga vuran "Kardeşlerim" dizisinin İtalya'da yayına girmesiyle Fadik Sevin Atasoy, Akdeniz'in öte yakasında fenomene dönüştü.
İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ
Şengül karakteriyle İtalyanların kalbini çalan oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı İtalyanca videoyla iki ülke arasındaki kültürel bağı bir kez daha güçlendirdi.
"İTALYAN ANNESİ"
Ankara Üniversitesi'ndeki İtalyanca eğitimini hatırlatarak sevenlerine seslenen Atasoy'a İtalyan hayranlarından mesajlar yağdı.
Oyuncuyu "İtalyan annesi" ilan eden takipçileri, Türkiye ve İtalya arasındaki sıcak bağlara vurgu yaptı.
BÜYÜK GURUR DUYUYOR
Mesajlara kayıtsız kalmayan başarılı oyuncu, gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı büyük bir gurur duyduğunu dile getirdi.
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