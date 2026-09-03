Fadik Sevin Atasoy’un ünü sınırları aştı: İtalya’dan sevgi yağmuru

Fadik Sevin Atasoy (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ

Şengül karakteriyle İtalyanların kalbini çalan oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı İtalyanca videoyla iki ülke arasındaki kültürel bağı bir kez daha güçlendirdi.