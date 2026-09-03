Alina Boz’dan duygusal yaz vedası: “Hayatımızın iki kişilik son yazıymış"
Anne olmak için gün sayan Alina Boz, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. 2025 yazından karelerini paylaşan güzel oyuncu, eşi Umut Evirgen’le geçirdikleri o dönemi “Hayatımızın iki kişilik son yazıymış” sözleriyle anlattı. Kız bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çiftin yeni hayatlarına dair heyecanı, Boz’un “Yeni başlangıçlara” notuyla dikkat çekti.
Dizilerin aranan yüzlerinden Alina Boz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.
İKİNCİ YIL DÖNÜMLERİNDE ROMANTİK PAYLAŞIM
Başarılı oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen ile Aralık 2023'te evlenmişti. Boz'un nikâh şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen'in şahitleri ise Özge Özpirinçci ile Fatih Terim olmuştu.
Çift, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin ikinci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle kutlamıştı.
BEBEK HEYECANI
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Alina Boz ve Umut Evirgen, kısa süre önce bebek beklediklerini açıklayarak sevdiklerine müjde vermişti.
Kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, bu süreçte mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
"HAYATIMIZIN İKİ KİŞİLİK SON YAZIYMIŞ"
Sosyal medyayı aktif kullanan Alina Boz, bu kez 2025 yazından karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
Fotoğraflara bakarken geçmiş yazı da anmadan geçmek istemediğini belirten Boz, paylaşımına şu notu düştü:
"Fotoğraflara bakarken, 2026 yazına veda etmeden önce aslında 2025 yazına da bir veda borcum olduğunu fark ettim. XS kıyafetlerimin içinde rahat ettiğim, arkadaşımın kızının oyuncakları ile komik pozlar verdiğim, kocamla önümüze çıkan her merdiveni koşarak inip çıktığımız, hayatımızın iki kişilik son yazıymış. Yeni başlangıçlara!"
YENİ HAYAT İÇİN GERİ SAYIM
Alina Boz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde de objektiflere takıldı. Eşi Umut Evirgen ile bebeklerinin cinsiyetini öğrenmelerinin ardından ilk kez görüntülenen güzel oyuncu, neşeli ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Boz, tebessüm ederek poz verdikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.