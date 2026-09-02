Dilan Polat ikinci kez bebeğini kaybetti: Yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaştı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Polat, bir kez daha hamile kaldığını ancak gebeliğin devam etmediğini duyurdu.

Dilan Polat'ın açıklama videosundan bir kare (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) "İKİNCİ BİR KAYBIMIZ DAHA OLDU" Yaşadığı süreci bir süre kamuoyuyla paylaşmadığını söyleyen Dilan Polat, ikinci kez gebelik kaybı yaşadığını belirtti. Polat, açıklamasında, "Evet, ikinci bir kaybımız daha oldu. Tekrar bir bebeğimiz daha oldu, tutunamadan kaybettik" ifadelerini kullandı.