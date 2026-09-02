Dilan Polat ikinci kez bebeğini kaybetti: Yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaştı
Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeniden hamile kaldığını ancak gebeliğin bebeğin kaybıyla sonuçlandığını duyurdu. Daha önce de benzer bir süreç yaşayan Polat, “İkinci bir kaybımız daha oldu. Tekrar bir bebeğimiz daha oldu, tutunamadan kaybettik” ifadelerini kullandı. Bir süredir yaşadıklarını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiğini söyleyen Polat, yeniden çocuk sahibi olmayı umut ettiğini belirtti.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Polat, bir kez daha hamile kaldığını ancak gebeliğin devam etmediğini duyurdu.
"İKİNCİ BİR KAYBIMIZ DAHA OLDU"
Yaşadığı süreci bir süre kamuoyuyla paylaşmadığını söyleyen Dilan Polat, ikinci kez gebelik kaybı yaşadığını belirtti.
Polat, açıklamasında, "Evet, ikinci bir kaybımız daha oldu. Tekrar bir bebeğimiz daha oldu, tutunamadan kaybettik" ifadelerini kullandı.
GÖZLERDEN UZAK YAŞANAN SÜREÇ
Hamilelik haberinin magazin basınına da yansıdığını belirten Polat, bu nedenle süreci gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini anlattı.
Yeniden çocuk sahibi olma ihtimaline ilişkin de konuşan Polat, "Kısmet, belki tekrar olur. Eğer olursa yeniden paylaşırım" dedi.
"BELKİ STRES, BELKİ BU KADAR KAYGI"
Şubat ayından bu yana ikinci kez gebelik yaşadığını söyleyen Polat, değerleri fazla yükselmeden gebeliğin sonlandığını ifade etti. Yaşadığı kayıpların nedenine ilişkin ise "Belki stres, belki bu kadar kaygı" sözlerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Polat ailesi son dönemde yaşadığı başka bir kayıpla da gündeme gelmişti. Uzun süredir tehdit mesajları aldığı belirtilen ailenin korumalığını yapan kuzenleri Can Polat, 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından zor günler geçiren Dilan Polat'ın bir süre hastanede tedavi gördüğü belirtilmişti.
DAHA ÖNCE DE GEBELİK KAYBI YAŞAMIŞTI
Dilan Polat'ın üçüncü kez anne olma hayali daha önce de yaşadığı kanamanın ardından yarım kalmıştı. Kardeşi Sıla Doğu, 16 Mart 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Polat'ın tüp bebek tedavisiyle başlayan hamileliğinin kanama sonrası sonlandığını duyurmuştu.
Doğu açıklamasında, "Size güzel haberler vermek çok isterdim ama çok üzgünüm, güzel haber veremeyeceğim. Tüp bebekle başlayan hamileliği maalesef yaşanan kanama sonrası sonlandı" ifadelerini kullanmıştı.