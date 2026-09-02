Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız nişan sonrası tatile çıktı! Yeni karelerine beğeni yağdı

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, geçtiğimiz dönemde evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı.

Güzel oyuncu, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

İTALYA'DA ROMANTİK TEKLİF

Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na İtalya'da romantik bir evlenme teklifinde bulunmuş, Türkoğlu da bu teklife "Evet" yanıtını vermişti.

Mutluluklarını sosyal medyadan paylaşan ünlü çift, daha sonra aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.